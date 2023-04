Landolt ist mit Musik und Kabarett on Tour

Er fühlt sich nicht nur als Musiker auf den heimischen und internationalen Bühnen wohl, sondern auch als Kabarettist. Die Rede ist von Dominik Landolt. Mit seinem Musikkabarett „Ist das die Wahrheit?“ zieht es den gebürtigen Mauerbacher aktuell bis nach Tirol. „Im Februar war ich bei der Newcomer-Nacht in Kufstein zu Gast und für Juni ist eine Show in Innsbruck geplant“, erzählt Landolt.

Aber auch in Fernsehstudios ist er mittlerweile gern gesehener Gast. Zuletzt war er beim Bayerischen Rundfunk und präsentierte dort sein Kabarett-Programm. „Die Ausstrahlung gibt es dann am Muttertag zu sehen“, kündigt Landolt an.

Auch musikalisch wird es um den Musiker und Produzenten nicht ruhig. „Ich mache gerade das neue Album von Andy Lee Lang und betreue einige Newcomerinnen“, erzählt er. Und demnächst ist er mit Andy Lee Lang auch wieder live zu sehen und zu hören. Gemeinsam stehen sie mit „The Elvis Presley Story“ am Donnerstag, 4. Mai, in Vöcklabruck auf der Bühne.

Eines verrät der Künstler abschließend noch: Es wird bestimmt ein zweites Kabarett-Programm geben. Bevor es allerdings so weit ist, wird er noch einige Zeit das aktuelle Programm spielen.

