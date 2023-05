Neue Schattenplätze für Kindergarten

Neue Schattenspender für den Kindergarten. Diesen Wunsch äußerten die Eltern der Kindergartenkinder. Nun hat die Marktgemeinde Mauerbach auf Wünsche der Eltern und die steigenden Temperaturen reagiert und Schattenspender im Kindergarten 2 installiert.

Im vergangenen Jahr wurden bereits durchsichtige UV-Folien auf den Scheiben angebracht, welche die Hitze von den Innenräumen abhält. Nun wurden weitere Schritte gesetzt: Eine neue Markise mit 32 Quadratmetern Fläche wurde am Gebäude des Kindergartens montiert. Die Kosten für die Markise lagen bei rund 9.122 Euro brutto. Des Weiteren wurden Bäume im Garten gepflanzt. Diese werden in den kommenden Jahren nicht nur Schutz vor der Sonne bieten, sondern stellen bereits jetzt eine nachhaltige Maßnahme dar.

„Ich als Sozialauschussobmann bin sehr froh, dass wir jetzt nachhaltig für ein gutes Klima sorgen können! In den nächsten 14 Tagen kommt noch ein 25 Quadratmeter Gastroschirm für den Garten in der Volksschule, dann ist auch dort für gemütlichen Schatten gesorgt“, so Sozialausschuss- Vorsitzender Michael Strozer. Die Kosten für den Sonnenschirm belaufen sich auf 5.212,80 Euro brutto.

