Trotz Regen gestaltete sich die Woche am Pferdehof bunt

Die erste Augustwoche war alles andere als sommerlich. Kühlere Temperaturen, Wind und Regen hielten die Kinder des zweiten Kindercamps des Reitsportzentrum Mauerbach allerdings nicht von einer guten Zeit ab.

Jedes Jahr gibt es im Reitsportzentrum Mauerbach in der jeweils ersten Woche der Ferienmonate die Möglichkeit an einem Reitcamp teilzunehmen. Die Kinder verbringen den gesamten Tag am Pferdehof, werden mit einem ausgewogenen Mittagessen verwöhnt und dürfen sich neben den täglichen Reitstunden ebenfalls auf Wissenskunde zu den Themen Reiten und Pferde freuen.

Voltigieren, Stangentraining, Springreiten und mehr

Die Kids erwarteten auch in dieser Woche wieder zahlreiche Aktivitäten am Pferderücken wie Voltigieren, ohne Sattel reiten, Stangentraining oder Springreiten. Doch auch in den Reitpausen lernten die insgesamt 14 Kinder der Reitcamps viel Wissenswertes rund ums Pferd und den Reitsport.

Aufgrund des Schlechtwetters wurden die Gruppenspiele statt auf die weitläufige Anlage des Reitclubs nach drinnen verlegt. Im gemütlichen Stüberl des Stalls „lernten die Kinder zum Beispiel mehr über Sattel- und Pferdekunde und über Pferdepflege“, so Reitlehrerin Alexandra Prünster, die die Kinder unter anderem gewissenhaft betreute und stets mit Rat und Tat bei jeglichen Fragen der Kinder zur Stelle war.

Die einstudierte Quadrille am letzten Tag des Camps stellte wie immer das Highlight der Woche dar.