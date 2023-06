Seniorenbund erhält neue Homepage

Bereits seit 12 Jahren betreibt der Verein des Seniorenbunds Mauerbach eine eigene Homepage. Nun wurde die in die Jahre gekommene Seite ehrenamtlich von Obfrau-Stellvertreter Michael Matous erneuert.

Der Hintergedanke dabei: „Wir möchten unseren Mitgliedern einen modernere, technisch verbesserten und noch bedienerfreundlicheren Web Auftritt bieten“, begründet die Vereinsobfrau Rosa Pitterle und ist Michael Matous sehr dankbar für dessen Arbeit. „Mit großer Freude und unter großem Interesse zahlreicher Mitglieder wurde die neue Homepage an vergangenen Dienstag im Berghotel Tulbinger Kogel vorgestellt“, berichtet Pitterle weiter.

Auf die neue Website kann unter www.sbmb.at für jegliche Informationen rund um den Verein zugegriffen werden.

Über den Verein

Die NÖ Senioren Ortsgruppe Mauerbach steht unter der Leitung von Obfrau Rosa Pitterle. Diese wird von zehn Vorstandsmitgliedern sowie zwölf weiteren Mitarbeitern, die allesamt aus den verschiedensten Berufszweigen stammen, unterstützt. Das kommt dem Verein manchmal sogar zugute, denn die gesammelten Erfahrungen aus dem Berufsleben stellen die Mitglieder dem Verein ehrenamtlich zur Verfügung. „Ein perfektes Konzept, das das professionelle Arbeiten erleichtert und mit viel Freude und Zufriedenheit erfüllt“, wie Obfrau Rosa Pitterle findet.

Besonders stolz ist der Verein über seine sage und schreibe 240 Mitglieder. Auch die Obfrau freut sich sehr über diese hohe Anzahl und freut sich: „Natürlich erfüllt es mit Stolz so viele Mitglieder zu haben. Es zeigt, dass das Angebot und die Philosophie des Vereins stimmen.“

Der Verein macht regelmäßig Ausflüge und ist bei Events und anderen Veranstaltungen. Wie die Planung bei einer so hohen Anzahl an Mitglieder vonstattengeht erklärt die Obfrau genauer: „Oberstes Gebot ist es, eine gut funktionierende Organisationsstruktur aufzubauen. Zudem braucht es das Glück Menschen zu finden die verantwortungsbewusst und höchst professionell arbeiten. Ich bin dankbar, dass uns das in Mauerbach gelungen ist. Ohne die vielen höchst motivierten ehrenamtlichen Mitarbeitern, deren oberstes Gebot es ist, Menschen Freude zu bereiten, wäre es nicht möglich das große Angebot unseres Vereins durchzuführen.“

Der Verein deckt ein breites Spektrum an altersgemäßen Aktivitäten ab, die gemeinsam durchgeführt werden. Einerseits wird bei den diversen Aktivitäten darauf geachtet, das die körperliche sowie geistige Fitness erhalten bleibt. Andererseits sollen ebenfalls die kulturellen Bedürfnisse der Mitglieder erfüllt werden. Daher werden etwa auch Ausflüge und Reisen im In- und Ausland unternommen. „Es bedarf Feingefühl und hinhören um herauszubekommen, was sich unsere Mitglieder wünschen“, sagt Pitterle und hebt hervor: „Es ist aber auch notwendig, ganz persönliche Hilfestellungen zu leisten. Unser jüngstes Mitglied ist keine 40 Jahre alt unser ältestes Mitglied ist 100 Jahre, da sind die Wünsche und Anforderungen sehr vielfältig.“

Jede Veranstaltung, wo Menschen zusammenkommen und mit einem Lächeln nach Hause gehen, ist ein Highlight. Vereinsobfrau Rosa Pitterle

Rosa Pitterle ist die derzetige Obfrau des Seniorenbunds Mauerbach. Foto: sbmb

Auch die diversen bereits unternommenen Reisen, Ausflüge und vieles mehr auf der Homepage des Vereins mit vielen Bildern festgehalten. Zu den speziellen Höhepunkten des Vereins sagt Pitterle: „Es klingt banal, aber jede Veranstaltung, wo Menschen zusammenkommen und mit einem Lächeln nach Hause gehen, ist ein Highlight.“ Da passt es gut, dass das Motto des Vereins ist: „Das Leben kann schön sein!“ Ein Beitritt bei dem Verein zahle sich aus, denn „Probleme unserer Zeit sind: Vereinsamung, Kontakt- und Kommunikationsarmut“, so Pitterle.

Jeder kann bei Interesse Mitglied bei den NÖ Senioren Ortsgruppe Mauerbach werden. Um beizutreten kann man sich entweder persönlich bei der Obfrau Rosa Pitterle unter 0664/35 00 150 melden oder über die Homepage ist ein Beitritt ebenfalls möglich.