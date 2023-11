Kinderarzt hofft auf Eröffnung im Dezember in Purkersdorf

Nach langem Hin und Her war es Mitte Juni endlich so weit. Kinderarzt Johannes Schaffer kündigte an, eine Zweitordination in Purkersdorf zu errichten, nachdem er bereits in St. Pölten als Kinderarzt mit 20 Wochenstunden ordiniert. Dafür werden die Räumlichkeiten oberhalb der Raiffeisenbank Purkersdorf in eine Arztpraxis verwandelt, vier Behandlungsräume und ein Therapieraum entstehen. Schaffers Ziel war es, noch vor der Grippesaison zu eröffnen. Auf NÖN-Anfrage hofft er jetzt dennoch, im Dezember aufmachen zu können. „Aktuell sind wir mitten im Umbau. Die Grundstruktur, sprich Wände und Leitungen, ist bereits aufgebaut, jetzt warten wir noch auf die Inneneinrichtung. Wie leider zu erwarten, hat der Tischler Lieferschwierigkeiten“, berichtet Johannes Schaffer. Die Einrichtung würde sich damit sicher um drei Wochen verzögern.

Bezüglich Grippewelle gibt Schaffer – derzeit noch – Entwarnung. Er denkt, dass Anfang November – wenn das Wetter kühler werden soll – die eigentliche Infektsaison losgehen wird. „In den vergangenen Wochen waren viele Kinder mit Rhinoviren infiziert, aber durch das überdurchschnittlich warme Wetter sei man von wirklich großen Krankheitswellen verschont geblieben. Schaffer rät aber: „Noch ist genug Zeit, sich vorzubereiten, und ich appelliere an die Eltern, einfache Schritte wie die Grippeimpfung ab zwei Jahren in Form eines Nasensprays in Betracht zu ziehen“, so Schaffer.

Die Kinderarzt-Kassenstelle in Purkersdorf war übrigens seit Oktober 2016 unbesetzt gewesen. Ausgeschrieben war sie für zehn Wochenstunden. Seitens der Ärztekammer gibt es eine Anschubfinanzierung in Höhe von 70.000 Euro.