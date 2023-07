Mehrheit gegen Umwidmung Purkersdorf: Gemeinderat verhindert Wohnbau entlang B 44

Während das Theater Purkersdorf im Steinbruch Dambach spielt, ist am Grundstück Tullnerbachstraße 52-56 der Parkplatz für Besucherinnen und Besucher zu finden. Foto: Nadja Büchler

D as Grundstück in der Tullnerbachstraße 52-56 sollte von reinem Betriebsgebiet in eine Mischform Wohn- und Betriebsgebiet umgewandelt werden. In der März-Sitzung sprach sich der Gemeinderat mehrstimmig für eine Verschiebung aus, jetzt wurde die Umwidmung mehrheitlich abgelehnt.

Bereits seit Längerem beschäftigt die Mandatarinnen und Mandatare des Gemeinderats die Umwidmung des Grundstücks Tullnerbachstraße 52-56. Grundsätzlich wäre der Plan gewesen, hier die Widmung von Bauland Betriebsgebiet BB in Bauland Kerngebiet (BK)/Bauland Betriebsgebiet (BB)-emissionsarme Betriebe und BK umzuwandeln. Bereits in der März-Sitzung gab es eine ausführliche Diskussion zu dem Thema, weshalb die Abstimmung auf die jüngste Sitzung verschoben wurde. Aber auch dieses Mal verlief die Abstimmung nicht ohne Diskussionen. ÖVP-Vizebürgermeister Albrecht Oppitz erklärte etwa, dass die ÖVP dem Antrag nicht zustimmen werde. „Wir halten zum derzeitigen Zeitpunkt die Umwidmung von Bauland Betriebsgebiet in Bauland Kerngebiet für nicht richtig und werden deshalb auch nicht zustimmen. Ich glaube, dass wir keinen zusätzlichen Wohnbau fördern sollten.“ SPÖ-Vizebürgermeister Viktor Weinzinger entgegnete, dass er die Stellungnahme der ÖVP zur Kenntnis nehme, verwies aber auf die bisherige Vorgangsweise. „Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Punkt bei Eintragung im Einvernehmen mit der ÖVP getroffen wurde und auch in den Ausschüssen von ÖVP-Mandataren Zustimmung gefunden hat.“ Dass jetzt allerdings dagegen gestimmt werde, findet er „etwas verwunderlich“. Kellner: „Schlechte öffentliche Anbindung“ Auch Stadträtin Sabina Kellner (Grüne) betonte, dass die Grüne-Fraktion dagegen stimmen werde. „Wir werden dagegen stimmen, weil wir einerseits unsere Industriegebiete damit reduzieren. Andererseits gibt es keine gute öffentliche Anbindung. Außerdem hat das Lärmgutachten ergeben, dass man vorne geschlossen bauen muss“, erklärt Stadträtin Sabina Kellner die Gründe für ihre Ablehnung. Vizebürgermeister und Baustadtrat Viktor Weinzinger versteht die Kritik der Grünen der schlechten öffentlichen Anbindung nicht. „Wenn die Autobus-Haltestelle vor der Türe ist, weiß ich nicht, was hier noch besser werden soll“, meint er. Stadtrat Josef Baum (Liste Baum) bezog sich indes auf die eingegangenen Stellungnahmen. Insgesamt sind 156 Stellungnahmen während der öffentlichen Auflagefrist eingegangen. Zur Umwidmung selbst gab es acht Einsprüche, die laut Baum nur sehr einseitig und unzureichend beantwortet wurden. Unter anderem gebe es vonseiten der Bevölkerung Einwände hinsichtlich der Wohnqualität. In einigen Stellungnahmen heißt es etwa, dass die Fläche zum Wohnen kaum geeignet sei. Außerdem wurden Bedenken geäußert, dass bei einer Verbauung der Parkplatz für das Theater Purkersdorf wegfalle. Aber auch die Tatsache, dass damit eine weitere Betriebsfläche für die Stadtgemeinde verloren gehe, gibt der Bevölkerung zu denken. Weinzinger entgegnete hier lediglich, dass die Stellungnahmen bereits in der letzten Sitzung dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme beigelegt worden waren. Nach einiger, aber kurzer Diskussion gelangte der Antrag auf Widmung schließlich zur Abstimmung. Die Mandatare von ÖVP, NEOS und Grüne stimmten gegen eine Umwidmung, die SPÖ dafür. Somit wurde die Umwidmung mehrheitlich abgelehnt.