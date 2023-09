Naturfreunde Purkersdorf tourten durchs Waldviertel

Schon am ersten Tag stand ein dichtes Programm auf dem Tagesplan der Reisenden. Nach dem Besuch der Sonnenwelt Großschönau unternahmen die Naturfreunde eine Wanderung zum Sternzeichenpark. Am Nachmittag ging es weiter zum Alpakahof Sonnseitn nach Bad Grosspertholz, wo die Teilnehmenden nicht nur eine Führung bekamen, sondern die Tiere auch streicheln durften.

Am nächsten Tag ging es in Arbesbach weiter. Zunächst wurde der Bärenwald besucht, ehe eine Wanderung zur Ruine Arbesbach anstand. Der Besuch des Wäschepflegemuseums in Schönbach war ebenso Teil des mehrtägigen Programms wie der Besuch des Freimaurer Museums im Schloss Rosenau. „Nach diesen drei voll ausgefüllten Tagen traten wir anschließend die Heimreise an, tief beeindruckt von der Vielfalt, welches das Waldviertel bietet“, blickt Obmann Gerhard Heschl auf den Kurztrip zurück.