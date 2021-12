Tullnerbacher Autorin schrieb „Bionik“-Sachbuch für Kinder

In ihrem Sachbuch „Schau wie schlau“ beschäftigt sich die Tullnerbacher Buchautorin Melanie Laibl mit der Wunderkammer der Natur und erklärt anhand von Beispielen die Übertragung diverser Mechanismen der Natur auf die Technik. Ein bekanntes Beispiel der „Bionik“ (Wortkombination aus Biologie und Technik) ist zum Beispiel der von Kletten inspirierte Klettverschluss.

Tiere, Pflanzen, Kristalle und Mensch als Vorbilder.

Warum Vögel und Glühwürmchen, oder Blüten und Blätter, Kristalle und auch der Mensch als bionische Vorbilder gelten, erklärt Laibl in verständlichen und spannenden Texten. Die liebevoll gestalteten Illustrationen von Lukas Vogl machen das Buch zugleich zu einem visuellen Abenteuer.

Eigentlich wollte Laibl ein Buch über Nacktschnecken schreiben. Die jährliche Auseinandersetzung mit den unbeliebten Tieren machte Hobbygärtnerin Laibl neugierig. Nach ersten Recherchen fand sie heraus, dass die Zusammensetzung des Schleims (Fortbewegungsmittel der Schnecken) in der Medizin erforscht wird. Mit diesen Informationen als Basis schlug sie dem Tyrolia Verlag ihre Buchidee vor – herausgekommen ist ein Buch über Bionik.

Laut Paläontologe Mathias Harzhauser ist der Organismus des Hais seit Urzeiten unverändert, weil er von Anfang perfekt angelegt wurde. Tyrolia Verlag, Illustration Lukas Vogl

„Ich finde das Schreiben von Sachbüchern irrsinnig spannend. Mit jeder Recherche tauche ich in neue Welten ein“, ist Laibl begeistert. Neben der Lektüre von Unmengen an Fachliteratur besuchte die Autorin mehrere Male das Naturhistorische Museum (NHM) in Wien. Wissenschafter aus unterschiedlichsten Abteilungen stellten ihr Wissen für das Sachbuch zur Verfügung. Mit dem Biologen und ehemaligen Generaldirektor des NHM, Bernd Lötsch, verbrachte Laibl Stunden des Staunens ob der anschaulichen Erklärungen und Vorführungen. Mineralogin und Leiterin der Mineraliensammlung des NHM, Vera Hammer, erzählte von ihrem neuen Forschungszweig „Kristallonik“ und bekräftigte, dass auch Steine die Bionik inspirieren können.

Schwierige Auswahl aus einem großen Wissenspool

Die Entscheidung, welche der zahlreichen Themen Einzug ins Buch nehmen, fiel Laibl und dem Verlag nicht leicht. „Ich musste die Schmetterlinge vernachlässigen und lustigerweise kommen die Nacktschnecken gar nicht vor“, bemerkt Laibl schmunzelnd. „Vielleicht ist das ja Anlass für einen Folgeband“.

Drei Jahre intensive Arbeit am Sachbuch

Viel Zeit ist seit der Idee zum Buch vergangen. Für die Recherche benötigte Laibl ein Jahr, ein weiteres zum Auswählen der Inhalte und zum Schreiben, und ein drittes Jahr saß Illustrator Lukas Vogl an seinen Zeichnungen. Seit November 2021 ist das Buch im Handel erhältlich. „Wir hatten Glück, Papier ist zur Zeit Mangelware, Gott sei Dank hatte die Druckerei noch genügend Papier vorrätig“, erklärt Laibl. Der Rohstoffmangel ist gerade ein großes Problem im Buchsektor. Vor dem Lockdown war Laibl mit ihrem Buch zu Besuch in Schulen und bei einem Lesefestival in Graz. „Ich mache keine Lesung, ich stelle das Buch vor und diskutiere anschließend mit den Kindern. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie viel Vorwissen meine jungen Leser mitbringen - vor allem bei Tieren“, berichtet Laibl.

Für Naturwissenschaften begeistern

Ein großes Anliegen ist Laibl Mädchen und Burschen gleichermaßen für Naturwissenschaften zu begeistern, deshalb stellt sie in ihrem Buch auch explizit Forscherinnen, wie Erzherzogin Leopoldine, vor. Für den Text wählte sie geschlechtsneutrale Begriffe, oftmals eine Herausforderung.

Erhältlich ist das Buch bei der „Buchprinzessin Nina“ in Pressbaum sowie im „Lädchen“ in Eichgraben. In der Stadtbibliothek Pressbaum sind diverse Kinderromane von Melanie Laibl und auch ihr Sachbuch „So ein Mist“ zu finden.