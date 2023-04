29 Aussteller zum Thema Gesundheit in Pressbaum

29 Ausstellerinnen und Aussteller sind mit dabei und alle sind schon Feuer und Flamme“, freut Julia Karner. Sie organisiert die erste Gesundheits- und Freizeitmesse in Kooperation mit der Stadtgemeinde im Stadtsaal. Da Karner selbst aus dem Gesundheitsbereich kommt, wollte sie die verschiedenen Angebote in der Region zum Thema Gesundheit und Freizeit sichtbar machen. „Ich habe ewig telefoniert und versucht von jedem Gebiet einen Aussteller zu bekommen“, erzählt Karner. So wird beispielsweise von Ernährungsberatung über Sport bis hin zu Fotografie und Musik alles geboten. Behandelt werden aber auch Themen, wie Legasthenie und Lerntraining, das stellt beispielsweise Elisabeth Delueg vor.

Wichtig ist Karner, auf die Kinder einzugehen. „Vor allem in den vergangenen Jahren ist das Thema Gesundheit immer wichtiger geworden. Ich finde, man muss bei den Kindern ansetzen und ihnen mitgeben, dass Gesundheit richtig cool ist“, meint die Pressbaumerin, die gemeinsam mit Elisabeth Delueg auch in Schulen und Kindergärten unterwegs war, um auf die Messe aufmerksam zu machen. „Schließlich wartet auf die Kleinen ein tolles Rahmenprogramm mit Kindertheater und Modenschau“, meint sie. Auch verschiedene Vorträge und eine Tombola wird es geben. „Ein Los kostet zwei Euro, der Erlös wird an eine Pressbaumer Familie gespendet“, so Karner, die schon für die nächste Messe im Herbst wieder viele Ideen hat. „Ich habe nämlich gleich einen zweiten Termin – am 7. und 8. Oktober - festgesetzt“, sagt Karner, die seit November in Pressbaum lebt und davor drei Jahre lang in Tirol zu Hause war. „Aber eigentlich bin ich Urpurkersdorferin, ich haben 33 Jahre in Purkersdorf gewohnt.“ Wie lange sie in der Region bleiben möchte, weiß Karner noch nicht. „Ich bin sehr offen, wer weiß wo ich in ein paar Jahren bin“, schmunzelt sie.

