Feierlich wurde das Erntedankfest in Wolfsgraben begangen. Zuerst wurde die Messe gefeiert und die Erntegaben wurden gesegnet. Die gespendeten Lebensmittel kommen der Tafel des Roten Kreuzes in Pressbaum zugute. Nach der Messe wurden die Besucherinnen und Besucher zu einer Agape mit Most und Butterbroten geladen.