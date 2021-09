Der Streit unter Ehepartnern endete Samstagabend mit einem Messerangriff. Ein 62-Jähriger soll seine um drei Jahre ältere Ehefrau mit dem Messer schwer verletzt haben. Bei dem Einsatz in Kierling waren auch die Polizei Klosterneuburg sowie Einsatzkräfte vom Roten Kreuz Klosterneuburg vor Ort. Sie führten die Basisversorgung bei dem Opfer durch. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau anschließend in ein Wiener Krankenhaus. Sie ist außer Lebensgefahr. Ihr Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Er ist geständig.

Wie es zu der Bluttat kam oder ob es bereits Vorfälle bei dem Ehepaar gab, will das Landeskriminalamt beziehungsweise die Landespolizeidirektion derzeit nicht bekannt geben. Schauplatz der Bluttat war ein Mehrparteienhaus in Kierling. Hier soll der 62-Jährige seine Frau mit einem Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge zweimal in den Rücken gestochen haben. Er wurde noch am Tatort von Beamten der Polizeiinspektion Klosterneuburg festgenommen.

Der Beschuldigte und das Opfer sind laut Polizeisprecher Johann Baumschlager pakistanische Staatsbürger. Noch am Sonntag wurde auch die Frau einvernommen, sagte Baumschlager. Ihre Angaben und die des Beschuldigten würden sich mit den Erkenntnissen der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich decken.