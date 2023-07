Dorferneuerung ist gegen Abriss des Sammelzentrums in Wolfsgraben

Beim alten Sammelzentrum an der Hauptstraße 46 soll ein „Miniladen“ errichtet werden. Der Bereich muss dafür allerdings, wie berichtet, erst adaptiert werden. Ein Abbruchbescheid für das alte Sammelzentrum liegt jedenfalls bereits vor.

Gegen einen Gebäudeabriss spricht sich allerdings der Vereinsvorstand der Dorferneuerung Wolfsgraben aus. Der Vereinsvorstand hat diesbezüglich auch beim Bundesdenkmalamt um Prüfung gebeten. Das Gebäude entspreche zwar nicht dem Denkmalschutz, „aber ein Erhalt des Gebäudes durch Ortsbildschutz wäre gegeben“, so Dorferneuerungs-Obmann und ÖVP-Gemeinderat Andreas Hochmuth. Denn das Objekt würde einer lokalhistorischen Bedeutung zukommen. „Die Dorferneuerung ersucht daher den Gemeinderat und die zuständigen Ausschüsse, den Abbruch nochmal zu prüfen“, so Hochmuth, der auch einen diesbezüglichen Antrag einbringen will.

Bürgermeisterin Claudia Bock – wie Hochmuth ebenfalls ÖVP – informiert, dass sie auch mit dem Denkmalamt telefoniert habe. „Beim Sammelzentrum handelt es sich um ein Wirtschaftsgebäude aus dem Jahr 1956, es gibt keine schützenswerte Vorgabe und kein Interesse, es zu erhalten. Auch weil es einen Problemstoffraum mit allen möglichen Auflagen gibt“, so Bock. Die Gemeinde habe sich zum Abbruch entschlossen. „Hier widersprechen die Interessen der Gemeinde jenen der Dorferneuerung“, so Bock.

Bisher gibt es jedenfalls zwei Interessenten, die sich vorstellen können, den „Miniladen“ zu betreiben. „Auch eine kombinierte Geschichte mit einer Radreparatur-Werkstätte ist im Gespräch“, informiert die Bürgermeisterin. Bis Ende des Jahres soll jedenfalls eine Entscheidung getroffen werden, in welcher Form es weitergehen soll. Wenn alles nach Plan läuft, soll es im kommenden Jahr an die Umsetzung gehen.