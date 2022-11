Purkersdorfer Naturfreunde weihten neues Vereinslokal ein

Die Naturfreunde Purkersdorf trafen zur Generalversammlung im neuen Vereinslokal in der Wiener Straße 2 zusammen. Gleich zu Beginn dankte Obmann Gerhard Heschl Gemeinderätin Susanne Bollauf, dass ihr Vater Johann Bonifazi und in der weiteren Folge sie selbst in zahlreichen Verhandlungen die Errichtung der Räumlichkeiten für viele Purkersdorfer Vereine ermöglichte.

Seit 2. November stehen diese den Vereinen zur Verfügung. „Eine wichtige Hilfe für die Vereinstätigkeit, ein moderner Saal mit angeschlossener toller Küche und Sanitäreinrichtungen am neusten Stand der Technik“, lobt Heschl.

Natascha Überreiter, Michaela Zrnka und Susanne Zrnka wurden für ihre 10-jährige Mitgliedschaft bei den Naturfreunden Purkersdorf von Obmann Gerhard Heschl geehrt. Foto: Naturfreunde Purkersdorf

Im Zuge der Versammlung blickte der Obmann auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Zu den Highlights zählten etwa die Wanderwoche am Gardasee im Mai sowie die Wandertage in Semrich im September.

„Es war endlich wieder ein Jahr mit vollem Programm, ohne gravierende Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Es konnten auch alle Wandertage durchgeführt werden und das Programm wurde von den Mitgliedern gut angenommen“, freut sich Heschl.

Krieglach, Aflenz und Tragöß für 2023 geplant

Aber auch einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr wagten die Mitglieder, bei denen besonders die Wandertage im Mai im Mittelpunkt standen. „Diese führen zunächst nach Krieglach in Roseggers Waldheimat und nach Aflenz, wo drei Übernachtungen geplant sind. Wanderungen in Tragöß zum Grünen See, in Aflenz direkt sowie eine Fahrt nach Friesach stehen am weiteren Programm“, schildert der Naturfreunde-Obmann.

Im Herbst geht es für die Naturfreunde schließlich drei Tage ins Waldviertel. Auch die monatlichen Tagesausflüge wird es ebenso wieder geben wie kurz eingeschobene Aktivitäten. Für Fasching 2023 ist ein musikalischer Abend geplant, bei dem Besucher die Möglichkeit haben, das neue Vereinslokal zu besichtigen und gleichzeitig einen Eindruck von den Aktivitäten der Naturfreunde zu bekommen.

Hohe Kosten wegen hoher Spritpreise

Auch die Naturfreunde blieben von den hohen Energie- bzw. Spritkosten nicht verschont. Die Kosten für Ausflüge kosten mittlerweile das Doppelte als noch vor einem Jahr. Ein ausgeglichener Haushalt war heuer deshalb nicht mehr möglich, 900 Euro mussten bereits aus den Reserven zugeschossen werden. Und das, obwohl die Mietkosten für das heurige Jahr erlassen wurden, „da im Zuge der Übersiedlung dieser Betrag durch sehr viele geleistete Arbeitsstunden der Naturfreunde-Mitglieder nachgelassen wurde. Sonst wäre das finanzielle Loch noch größer geworden“, schildert Heschl. Im gleichen Atemzug bedankte er sich bei den Mitgliedern für ihre Unterstützung.

Im Zuge der Sitzung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Natascha Überreiter, Michaela Zrnka und Susanne Zrnka wurden für ihre 10-jährige Mitgliedschaft geehrt. Karl Schlögl ist seit 40 Jahren bei den Naturfreunden.

