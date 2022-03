Gablitzer Privatbrauerei braut Bier zum Deix-Film

Die Freude bei Bierbrauer Markus Führer ist groß: Er wurde vom Filmverleih Filmladen gefragt, ob die Gablitzer Privatbrauerei für den österreichischen Animationsstreifen „Rotzbub - Der Deix Film“ das dazu passende Bier brauen könnte.

„Das freut mich riesig und macht mich auch stolz, weil es wirklich eine große Ehre ist“, sagt Führer. Der Bierbrauer zögerte nicht: Gebraut wurde ein Böhmisches Pils mit 4,8%vol Alkohol und 11,9 Grad Stammwürze. Auf der Flasche ist das „Rotzbub-Bieretikett“ zu sehen.

In limitierter Stückanzahl auch im Brauerei-Shop

Schon 2019 hat Führer in Kooperation mit dem Wiener Lokal „Hawidere“ ein Deix-Bier zugunsten des Arbeiter-Samariterbundes gebraut.

Bei dem „Bier zum Film“ handle es sich sozusagen um eine Fortsetzung, so der Bierbrauer, der nicht zum ersten Mal sein Bier zu einem Film ausschenkt. Auch sein Böhmisches Pils „Egon Schiele“ gab es zu einem Film – und zwar zum Drama „Schiele – Tod und Mädchen“.

Das neue Deix-Bier wird am 23. März bei der Premiere des Films im Gartenbaukino in Wien sowie am 17. März bei der Premiere in Krems exklusiv ausgeschenkt. „Und in limitierter Stückanzahl wird es auch bei uns im Brauerei-Shop erhältlich sein“, sagt Führer.

Übrigens: Inspiriert ist der Animationsfilm „Rotzbub“ natürlich von den unverkennbaren Figuren des Karikaturisten Manfred Deix. Der gebürtige St. Pöltner wuchs in Böheimkirchen auf und machte seine ersten Schritte als Karikaturist bei den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) - damals noch St. Pöltner Zeitung.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden