Adventkalender von Style-Expertin Martina Reuter: Tag 1 .

Was versteckt sich hinter Türchen 1 im Adventkalender von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter? Wer beim Gewinnspiel mitmachen will, schreibt ein Mail an info@martinareuter.com (Name, Adresse und Telefonnummer bekanntgeben)!