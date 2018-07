Er schreitet langsam den Hauptplatz ab, zieht hin und wieder eine Augenbraue hoch, nimmt sein Maßband und notiert Zahlen. Danach fasst er sich gedankenverloren ans Kinn und überlegt: „Geht sich das aus?“ Die Rede ist von Georg Ragyoczy, der im Oktober ein Mittelalterfest in Purkersdorf organisiert. Veranstalter ist die Stadtgemeinde Purkersdorf – und genau darauf kommt es ihm auch an.

„Mit dem Plan bin ich fertig, wir haben es so weit im Griff“, berichtet Georg Ragyoczy von seinem Lokalaugenschein. Und er verspricht ein wunderbares Fest. „Vom Springbrunnen bis zur Volksbank hat Purkersdorf ein herrliches Ensemble alter Häuser. Das sorgt für die nötige Atmosphäre“, hat Ragyoczy bereits die mittelalterliche Szenerie vor Augen.

Zeitsprung am gesamten Hauptplatz der Stadt

Der Hauptplatz wird gesäumt sein von Selbststeher-Zelten, Lagergruppen und jede Menge Attraktionen. Es wird Waffenvorführungen geben, Ritterspiele, eine Schmiede zum Mitmachen und Kinder-Highlander-Spiele. „Jedes Kind wird zum Highlander und bekommt das auch urkundlich bestätigt. Es besteht dabei drei Stationen – Bogenschießen, Seilziehen und Mini-Baumstamm-Werfen“, verrät Ragyoczy.

Doch auch für die Erwachsenen wird es allerhand Spannendes zu bestaunen geben. Ein Medicus wird mit seiner Gehilfin vor Ort sein und veranschaulichen, wie damals „Medizin“ funktionierte. Und ein Henker ist auch dabei, der die Folterinstrumente von damals vorführt. „Die Schausteller werden auch alles genau erklären und jede Frage beantworten“, ist Ragyoczy die Vermittlung des Mittelalter-Wissens ein großes Anliegen.

Von hier bis nach St. Pölten ist der gebürtige Herzogenburger als „Mr. Mittelalter“ schon bekannt und das nicht nur, weil er bald 60 Jahre alt wird. Über die Musik und durch den St. Pöltner Werner Sandhacker ist er auf dieses Thema gestoßen. Innerhalb weniger Monate stellte er sein eigenes Fest auf der Hochram auf die Beine. „Da sind plötzlich 3.000 Leute gekommen. In den folgenden Jahren sogar bis zu 7.000. Bis es mir einfach zu groß wurde“, erklärt Ragyoczy das plötzliche Ende. Er suchte einen starken Partner als Veranstalter, ihm als Privatperson wurde die Angelegenheit zu heiß. „Am Geld ist es aber nie gescheitert“, sagt Ragyoczy.

Vorgeschmack gibt es in St. Pöltner VAZ

Nun hat er in der Stadtgemeinde Purkersdorf jenen starken Partner gefunden, der als Veranstalter auftritt. „Stadtrat Harald Wolkerstorfer und Bürgermeister Karl Schlögl waren sofort begeistert von der Idee, und die Stadtgemeinde nimmt dafür auch Geld in die Hand“, ist Ragyoczy froh.

Wer sich einen kleinen Vorgeschmack auf das Mittelalterfest in Purkersdorf holen will, der ist am Samstag, 28. Juli, im VAZ in St. Pölten genau richtig. „Dieses Fest ist aber eher für Erwachsene. da geht es zur Sache. In Purkersdorf soll es ein Fest für die ganze Familie werden“, definiert Ragyoczy die Unterschiede genau.