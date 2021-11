Pilotprojekt: Besseres Lernen durch späteren Schulbeginn

Wer hat sich in seiner Schulzeit nicht gewünscht, dass der Unterricht erst eine Stunde später anfängt. Für die Schüler der Schöffelschule Purkersdorf wurde dieser Traum im heurigen Schuljahr wahr. Seit Schulbeginn läuft mit „Entspannter Start in den Schultag“ ein Pilotprojekt an der Schule. Der Unterricht beginn erst um 8.45 Uhr.

Gemeinsam mit den Lehrern und mit großer Zustimmung der Eltern wurde das Projekt vom Lehrer-Team der Mittelschule Purkersdorf initiiert. Der Fokus liegt dabei auf einem stressfreien und entspannten Ankommen in der Schule. Dieses soll ein erfolgreiches Lernen und die natürlich vorhandene Lernbereitschaft jedes Kindes fördern und unterstützen.

„Der Wunsch zu lernen ist der Regelfall und nicht die Ausnahme.“ michael monyk Direktor

„Der Wunsch zu lernen ist der Regelfall und nicht die Ausnahme. Dahingehend war die Überlegung dies mit einem späteren Unterrichtsbeginn zu begünstigen. Denn viele Studien im Bereich der Gehirn- und Schlafforschung zeigen, dass die Leistungen von Kindern und Jugendlichen bei späterem Schulbeginn steigen. Damit wird dem Pilotprojekt mit Fokus auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler ein großer pädagogischer Nutzen attestiert“, erklärt Direktor Michael Monyk.

Frühbetreuung ist gewährleistet

Für Kinder und Jugendliche, die eine frühere Betreuung benötigen, stehen die Frühaufsicht und die Frühförderung bereit. In dieser Zeit haben die Schüler die Möglichkeit mit Unterstützung von Lehrkräften der Schule ihre Hausübungen, Wochenpläne oder Lernaufträge zu erledigen.

Nach über zwei Monaten zieht Monyk eine erste positive Bilanz: Das Pilotprojekt habe gezeigt, dass die Lernbereitschaft der Schüler gewachsen ist und dass die Kinder, die Erwachsenen, aber auch die Lehrer sich mit dem verspäteten Schulstart wohlerfühlen.

Auch Lehrer sind zufrieden

„Ich starte viel besser, munterer und mit besserer Laune in den Tag als im Vergleich zu vorangegangenen Schuljahren. Auch die Schüler sind aktiver und aufmerksamer“, erzählt Carla Brieger, Klassenvorstand der PTS2 sowie Fachlehrerin in den ersten, dritten und vierten Klassen.

Auch Bürgermeister Stefan Steinbichler ist vom Pilotprojekt begeistert. „Wir brauchen mehr Direktoren wie Michael Monyk. Schon jetzt merkt man, dass die Kinder viel besser lernen.“