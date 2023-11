Gablitzer Grüne machen sich für Klima-Schnupperticket stark

Der Zankapfel, der im Zentrum einer aktuellen Auseinandersetzung im Mobilitätsausschuss des Gablitzer Gemeinderates steht, nennt sich „Klima-Schnupperticket“ für die Metropolregion Niederösterreich, Wien und Burgenland. Dieses kann bei den niederösterreichischen Gemeinden – so sie an der Aktion teilnehmen und diese gemeindeintern organisieren – über den VOR ausgeliehen werden und ist vor allem für jenen Personenkreis gedacht, der selten öffentlich unterwegs ist und für den sich ein Jahresticket nicht rechnet. „Wenn jemand mal für einen Termin nach St. Pölten, Tulln oder Wien muss oder ganz einfach Verwandte im Waldviertel besuchen möchte, wäre das Schnupperticket ein superkostengünstiges und attraktives Angebot, um die Öffis zu nutzen“, streicht der geschäftsführende Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz der Grünen Liste Gablitz Florian Ladenstein die Vorteile des Schnuppertickets in einer Presseaussendung heraus. Neben den gesenkten Reisekosten für den Einzelnen sieht Ladenstein auch die Möglichkeit, einen größeren Personenkreis für den öffentlichen Verkehr zu begeistern.

Gleichzeitig beklagt er die Ablehnung im Mobilitätsausschuss seit über einem Jahr durch die politischen Mitbewerber: „Es ist ein Trauerspiel, dass sozial-ökologische Maßnahmen hier bei uns immer blockiert werden.“ Besonders hebt Ladenstein hervor, dass das Klima-Schnupperticket bereits in über 200 anderen Gemeinden in Niederösterreich bezogen werden kann, wobei die genaue Ausgestaltung der Details – kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr, maximale Nutzungsanzahl pro Person und Jahr oder nicht, Reservierung nur am Gemeindeamt oder auch online – in den Verantwortungsbereich der Gemeinden fallen würde.

Bürgermeister Cech bezweifelt Nutzen von Gratisfahren

Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) verweist auf Nachfrage der NÖN zum Thema Klima-Schnupperticket auf die Optimierung des öffentlichen Angebots in Zusammenhang mit dem VOR und gemeinsame Anstrengungen mit der Stadtgemeinde Purkersdorf, den Mikro-ÖV in die Siedlungen zu bringen: „In Gablitz fördern wir den öffentlichen Verkehr intensiv, fördern den ‚Ortsfahrschein‘ sowie zusätzliche Linien über Hochbuch und Hauersteig und zum Sportplatz.“ Auch hält er es für „naiv“ zu glauben, dass Gratisfahrten zu einem vermehrten Umstieg von Auto auf Bus führen würden.

Der geschäftsführende Gemeinderat für Mobilität und Soziales Marcus Richter von der SPÖ geht in seiner Stellungnahme nicht konkret auf das Klima-Schnupperticket ein. Norbert Sillhengst von den NEOS verweist darauf, dass seine Partei nicht im Mobilitätsausschuss vertreten sei und sich – da nicht stimmberechtigt – weder dafür noch dagegen ausgesprochen habe: „Sollte das Ausleihen eines Klimatickets Thema in der Gemeinderatssitzung sein, werde ich mich als Gemeinderat auch dazu äußern.“ Ähnlich argumentiert Karl-Heinz Riegl von der im Mobilitätsausschuss ebenfalls nicht vertretenen FPÖ.

Ladenstein verweist auf Rückmeldungen aus Gemeinden, die bereits an der Klima-Schnupperticket-Vergabe teilnehmen. Diese seien durchwegs positiv und zeigten, dass die Aktion sehr gut ankommt, so dafür geworben wird. „Vom Schnupperticket könnten alle profitieren: das Klima, weil einzelne Wege statt mit dem Auto öffentlich erledigt werden, und die Menschen, weil sie sich auf längeren Zug- beziehungsweise Busfahrten Geld sparen können“, ist Florian Ladenstein von dessen Nutzen überzeugt.