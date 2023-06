Mikro-ÖV beschäftigt Gemeinderäte der Region Purkersdorf

Seit Jänner 2022 beschäftigt sich das Team, das aus Vertretern der Gemeinden Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben, Tullnerbach und Pressbaum besteht, unter der Federführung von Susanne Klinser mit der Schaffung eines regionalen Anrufsammeltaxis als Zusatz zum bereits bestehenden öffentlichen Verkehr. Die Pläne waren bereits weit fortgeschritten, der nächste Schritt wäre ein verbindlicher Gemeinderatsbeschluss aller sechs Gemeinden gewesen.

In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Purkersdorfer Gemeinderat einstimmig für dieses Projekt aus. „Ein großes Dankeschön an alle Mandatarinnen und Mandatare, die mutig an eine gemeinsame, zukunftstaugliche Mobilitätslösung in der Region geglaubt haben”, sagt Klinser, die stolz auf ihre Heimatgemeinde Purkersdorf ist.

Hingegen anders als geplant sind die Beschlussfassungen in Gablitz und Wolfsgraben gelaufen, obwohl sich laut Klinser bei einem Abstimmungstreffen Anfang Mai noch alle sechs Gemeindeführungen einstimmig für eine Fortführung des Projekts ausgesprochen hatten. „Es wäre sehr wichtig gewesen, dass alle Gemeinden jetzt vor dem Sommer einen verbindlichen Beschluss fassen”, rekapituliert Klinser. „Gemeinsam mit Expertinnen und Experten vom Land hat das Kernteam in den letzten Wochen viel Arbeitszeit und Herzblut in die Erarbeitung gemeinsamer Beschlusstexte gesteckt, die allen bekannt waren.“

Ausstiegsklausel in Gablitz

In Gablitz wurde etwa eine Art Ausstiegsklausel hinzugefügt. Für Gina Wörgötter (Grüne Liste Gablitz) hat sich die Marktgemeinde Gablitz damit ganz klar gegen das Projekt Mikro-ÖV in den sechs Wienerwaldgemeinden entschieden. Einzig ein vorbehaltloses Bekenntnis aller Teilnehmenden hätte ihrer Meinung nach das mit Experten des Landes Niederösterreich ausgearbeitete Konzept mit Leben füllen können. Die von Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) angeführten finanziellen Bedenken teilt sie nur eingeschränkt, da zur Absicherung der Gemeinden eine finanzielle Obergrenze eingezogen wurde.

„Mit der Zusatzklausel, dass Gablitz jederzeit zurücktreten kann, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt, da es keine Planungssicherheit gibt und sich die Zahlen für die verbleibenden Gemeinden plötzlich ändern könnten“, bedauert Wörgötter die Entwicklung. Besonders die fehlende Rücksprache mit dem Projekt-Kernteam, das seit Jahren mit der Materie vertraut ist, findet sie unverständlich. Wörgötter sieht eine große Chance, die leichtfertig vertan wurde: „Der Bedarf jedenfalls wäre sehr groß.“

Cech verweist auf die Wichtigkeit des Projekts, betont aber auch die finanzielle Absicherung, die damit für die Gemeinde geschaffen wurde. „Für mich ist das Bekenntnis zum Projekt und zur Flexibilisierung des öffentlichen Verkehrs ein ganz wichtiger Schritt. Meinem demokratischen Grundverständis entspricht aber auch, dass wie bei jeder Ausschreibung dieser finanziellen Dimension der Gemeinderat die letztliche Vergabeentscheidung fällt. Insbesondere, da wir in diesem Projekt mit dem plötzlichen Rückzug des VOR schon so manche unangenehme Überraschung erlebt haben. Bei einem geschätzten Kostenvolumen für die teilnehmenden Gemeinden von rund 700.000 Euro pro Jahr ist es für mich – wie auch für die große Mehrheit des Gemeinderates – Verpflichtung der Gemeinderäte, über die Vergabe zu entscheiden. Dafür sind wir gewählt und eine solche Entscheidung wollen wir nicht an eine ARGE, also eine Arbeitsgemeinschaft abgeben. Das bedeutet für uns Verantwortung für die Gemeinde.“

Keine Behandlung im Wolfsgrabener Gemeinderat

In Wolfsgraben schaffte es der Punkt, obwohl er im zuständigen Ausschuss behandelt wurde, nicht einmal auf die Tagesordnung des Gemeinderats. Grünen-Gemeinderat Christoph Strickner brachte zwar einen Dringlichkeitsantrag zu dem Thema ein, der Gemeinderat lehnte die Dringlichkeit aber mehrheitlich ab. „Dies zeigt, wie wenig Interesse Wolfsgraben an einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrs hat“, meint Strickner enttäuscht. „Dabei wäre das flexible Anrufsammeltaxi vielen Menschen im Ort zugute gekommen!“ ÖVP-Bürgermeisterin Claudia Bock meint jedoch, dass das Thema als nicht allzu dringlich angesehen wurde und es deshalb nicht in der jüngsten Gemeinderatssitzung behandelt wurde.

In Mauerbach, Tullnerbach und Pressbaum wird der Punkt erst heute beziehungsweise nächste Woche behandelt.