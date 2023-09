Region Purkersdorf setzt auf Klimaschutz

Am Beginn der Woche verteilte das KEM-Team der Gemeinde Mauerbach in Mauerbach Frühstückskipferl an alle, die auf das Auto verzichteten und mit dem Bus in die Arbeit fuhren. Angeführt wurde die Aktion von Umweltgemeinderätin Ursula Prader (Grüne), die die fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe in Mauerbach leitet.

Mitte der Woche organisierte die neugegründete Radlobby Mauerbach einen bunten Radkonvoy zur dortigen Volksschule. Mit dabei waren neben Schülerinnen und Schülern auch deren Eltern. Im Anschluss gab es wieder für alle Teilnehmenden gratis Kipferl.

Als Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche fand in Pressbaum das Klimafest statt (die NÖN berichtete). Organisiert vom Arbeitskreis Klimabündnis Pressbaum-Tullnerbach-Wolfsgraben wurde den Besucherinnen und Besuchern u.a. ein Lastenrad zum Testen, ein „Saftrad“, das mit Muskelkraft betrieben werden musste, ein kostenloses Radservice sowie ein Infostand der Energie- und Umweltagentur NÖ geboten.