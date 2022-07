„Das Material ist wichtig“: Abendkleid-Tipps von Martina Reuter

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Das Zauberwort ist Stretch oder Elasthan, wenn es um das perfekte Abendkleid für heiße Tage geht“, weiß NÖN-Styling-Expertin Martina Reuter.

Und es gibt noch einiges, auf das zu achten ist. „Je mehr Pailletten, umso mehr trägt es auf, das muss einem klar sein. Pailletten machen immer fülliger. Ein komplettes Kleid aus Glitzer trägt immer auf“, so Reuter. Sie rät dazu, Glitzer nur im Detail einzusetzen, also entweder im Brustbereich, am Rock oder nur als Gürtel.

Perfekt: bodenlang, aus Super-Stretch, fließendes Material

Kann man die Finger gar nicht davon lassen, sollte man laut Reuter zu einem Stoff im Metalliclook greifen. „Sieht eigentlich viel cooler aus und macht jünger und schlanker.“ Hier müsse allerdings auf die Qualität geachtet werden, „denn je schlechter das Kleidungsstück gearbeitet ist, umso leichter bricht Metallic“.

Von Materialien, wie Wildseide oder Naturfasern rät Reuter ab: „Die sind bockig hart und haben null Stretch-Anteil, da bekommt man gleich Beklemmungsgefühle.“

Für Reuter ist das perfekte Abendkleid bodenlang und aus Super-Stretch, aber zugleich aus einem fließenden Material. „Gerne auch mit Carmen-Ausschnitt, dann sieht das Ganze wunderbar aus“, meint die Styling-Expertin.

Gerade bei kurvigen Frauen seien die Materialien immer wichtig. „Achtet darauf, wie die Nähte gearbeitet sind. Gerne kann eine Naht auch doppelt vernäht sein – damit keine peinlichen Ausrutscher passieren oder gar eine Naht beim Hinsetzen platzt“, so Reuter.

Ist es abends einmal kühler, kann man zu einem Bolerojäckchen greifen, „die feiern ihr Comeback“. Ein Bolerojäckchen ist ein kurzes, an der Taille endendes Jäckchen mit langem Arm, man hat keinen Verschluss, keinen Knopf und die vordere Kante ist abgerundet. Allerdings sollten Frauen mit mehr Dekolleté eher zu einer asymmetrisch geschnittenen Abendjacke greifen. „Vorne zipfelig und hinten gerne ein bisschen kürzer – aber prinzipiell immer bis zur Hüfte lang“, sagt die Styling-Expertin.

Was Strumpfhosen anbelangt, könne man ruhig die blickdichte Variante wählen, allerdings nicht hautfarben oder mit Dekorationen, wie Strass drauf, sondern schwarz. „Oder bestenfalls dunkellila, bordeaux, dunkelblau oder dunkelrot“, so Reuter.

