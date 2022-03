Martina Reuters Styling-Tipps: Kleider machen Leute

Diese Woche verrät NÖN-Style-Expertin Martina Reuter Tipps und Tricks rund um ihr liebstes Kleidungsstück: das Kleid.

Jeder, der mich kennt, weiß: Ich liebe Kleider! Jetzt ist die beste Zeit, sich an die neuen Frühlingskleider zu gewöhnen. Lange Maxikleider in frischen, neuen Farben sind toll. Wichtig: Dazu passt immer sehr gut ein breiter Gürtel, um noch mehr die Taille herauszuarbeiten.

Aber Achtung bei den Schuhen: Zu langen Kleidern sehen Stiefel am besten aus – besser flache als hohe. Wer gerne lässig angezogen ist, stylt am besten coole Sneakers dazu.

Culotte und Palazzohose als Alternativen

Für alle Damen, die sich noch nicht an die schönen neuen Kleider gewöhnen können, ist der Trend der Culotte oder Palazzohose super. Dabei handelt es sich um sehr breit geschnittene Hosen mit 7/8 Bein. Die Knöchel schauen dabei immer raus – das macht schlanke Beine. Dazu unbedingt flache Schuhe tragen und weite Blusen, dann sieht der Look optimal aus.

Zwiebellook ist im Frühling automatisch wichtig. Morgens ist es kalt, mittags kommt die Sonne. Wichtig ist: Die oberste Schicht sollte immer am längsten sein. Damit vermeidet man einen sehr auftragenden Look. Und: Muster vermeiden und dafür lieber Farben kombinieren – am besten alles aus einer Farbwelt.

