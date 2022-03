Martina Reuters Styling-Tipps: Mehr Lebensfreude und Power mit Pink

„Ohne Pink geht heuer gar nichts – diese Farbe wirkt frisch und macht gute Laune“, ist NÖN-Style-Expertin Martina Reuter überzeugt.

Für Modeeinsteiger ist ein Shirt in Pink optimal, dazu eine coole Jeans und bisschen Schmuck. Modemutigere Frauen tragen Pink als Hose oder Jacke. „Eine typische Frauenpower-Farbe mit Schwung in den Frühling“, weiß Reuter. Wichtig ist die Farbintensität, Zartrosa kann gerne auch mal alt machen. Hingegen machen Knallfarben jung und frisch.

Auch 2022 werden Knallfarben miteinander kombiniert. Die derzeitige Modefarbe „Very Peri“ – also Lila sieht optimal zu Pink oder Rot aus. „Und ganz ehrlich - ist mal was anderes und tut gut“, sagt die Style-Expertin. Sie kombiniert dazu gerne pinken Nagellack und Lippenstift. „Das sieht gerade im Frühling mega frisch aus. Aber Achtung bei pinkem Lidschatten, da kann man schnell verheult aussehen, also lieber nur zum Fasching tragen“, so Reuter.

Optimal dazu passen Trendschuhe, wie weiße Combatstiefel, also sehr derbe Stiefel. „Gerade für den Übergang und Zwiebellook fanstatisch“, meint sie.

