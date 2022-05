Martina Reuters Styling-Tipps: Von knackig bis oversize

Werbung

NÖN-Style-Expertin Martina Reuter verrät diese Woche, welche Wirkung Rüschen und Volants haben und wann Mode knackig bzw. oversize sitzen sollte.

Rüschen verspielen alles, was man nicht sehen möchte

Viel Stoff, zusammengenäht zu Rüschen und Volants, bringt sofort gute Laune, denn Rüschen machen sympathisch. Glaubt man kaum, ist aber so. Sobald man diesen lieblichen Stoff, wie ich ihn nenne, hat, wirkt man automatisch fünf Jahre jünger und sieht viel weiblicher und freundlicher aus.

Denn Rüschen verspielen alles, was man nicht sehen möchte: Sie zaubern den Schwimmreifen um den Bauch weg, aber auch umgekehrt. Frauen, die eine sehr androgyne Figur haben, sprich sehr schmal, keine Kurven, schmeicheln Rüschen. An den richtigen Stellen wirken Rüschen sofort weiblich.

Sie kaschieren aber auch, unter anderem Schwabbeloberarme. Es sieht nicht nur toll aus, sondern es ist vor allem auch ein Style, den wirklich jede Frau in jedem Alter tragen kann. Mein Tipp: für mehr Weiblichkeit und besseres Kaschieren - Volants am Oberteil. Wer seine Beine dezent verstecken möchte, trägt Volants am Hosenende.

Knackig, aber niemals nackig

Ja, richtig gehört. Mode darf gerne auch mal knackig sitzen. Das kann am Popsch sein, das kann am Busen sein, das kann an sich ein Kleid sein. Wenn man knackig trägt, hat man automatisch sehr schnell eine Sanduhrfigur. Man muss nur schauen, dass das Knackige an den richtigen Körperstellen ist.

Dafür sorgen spezielle Einlagen, die man unterhalb der Jeans oder unterhalb des Oberteils tragen kann. Das muss man sich wie ein Stück Schlauchkleid vorstellen, das ganz kurz und ganz abgeschnitten ist und dass man unter der Kleidung anzieht. Die Mode liegt somit viel knackiger an.

Am besten man probiert es aus – und das mit ganz einfachen Mitteln: mithilfe eines Bandeaus. Bandeaus sind kurze Schlauchstücke, die eine geradere Figur zaubern. Sie sehen wirklich toll aus und wirken wunder – aber nur, wenn man sie unter der Kleidung trägt. Mein Tipp - einfach einmal ausprobieren. Bandeaus kosten nicht viel und sind ihr Geld auf alle Fälle wert. Bandeaus gibt es in vielen Dessousgeschäften oder Modegeschäften zu kaufen, gerne auch in Sportabteilungen.

Zauberwort in den 80ern und auch heute: Oversize

Bereits in den 1980er Jahren war Oversize angesagt, aber was bedeutet das genau? Oversize heißt, optisch zu große Mode zu tragen. Aber nur optisch, die Konfektionsgröße bleibt hier gleich. Das Kleidungsstück hat mehr Weite und mehr Stoff.

Der Vorteil: Der Körper wirkt schlanker. Beispielsweise bei Frauen mit großen Oberarmen zaubert ein T-Shirt in Oversize-Optik automatisch schlankere Arme.

Mein Tipp: Mit einem Oversize-Shirt beginnen und mit Leggins oder eine Lederimitat-Hose kombinieren. Kann man aber auch einmal über eine Anzughose, also Stoffhose im klassischen Bundfaltenschnitt, tragen. Aber gerne auch für alle, die sich trauen einen Gürtel dazu zu kombinieren. Dann sieht der Look nochmals viel geformter aus. Aber das sorgt für gute Laune. Dann ist es egal, ob man ein paar Kilo mehr hat. Oversize sieht immer toll aus.

