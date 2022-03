Martina Reuters Styling-Tipps: Blumen im Frühling

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

NÖN-Style-Expertin Martina Reuter gibt dieses Mal Tipps für die richtige Frühlingsmode.

Der Frühling ist da und die Mode wird leichter und auch weniger. Aber Achtung: niemals zu kurz oder zu eng unterwegs sein. Lieber klare weite Schnitte tragen – das sieht oft besser aus, als wenn alles zu eng ist. Große blumige Muster sehen einfach toll aus – und das am besten in Knallfarben. Mein Tipp: Alle geraden Schnitte mit Gürtel kaschieren, dann sieht alles gleich viel geformter aus. Mit Booties oder Sneakers kombiniert ergibt das einen coolen Style, der sofort auflockert.

In meinem Buch „Meine Stylinggeheimnisse“ gibt es ein Kapitel „Stylingtipps für gute Laune“. Hier geht es um Farbe und in erster Linie um Body Positivity. Jede Frau und jeder Mann soll sich wohlfühlen, ohne einem Ideal nachzulaufen. Das ist auch in der Mode so. Erlaubt ist was gefällt. Wichtig ist, dass man sich dabei nicht verkleidet, sondern den Style mit Selbstbewusstsein trägt. Meine drei Stylingtipps für gute Laune:

Mode tragen, die passt und nicht zwickt.

Farben tragen, die gute Laune versprühen, wie Rot, Orange, Rosa oder Gelb.

Wichtig ist zu wissen, was das Beste an jedem selbst ist, sprich Beine, Oberarme, Knöchel und dann die Körperteile bewusst in Szene setzen.

Mehr dazu gibt es in meinem neuen Buch „Meine Stylinggeheimnisse“.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.