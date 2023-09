Gablitzer Siedlerverein lud zur traditionellen Saftproduktion

Vollbild

FB

Gerade auch für die Kinder war das Verarbeiten der Früchte ein großer Spaß. Reichlichtes Verkosten inklusive. Das Team des Siedlervereins Gablitz, der in der Natur des Hausergrabens seine wahre Heimat gefunden hat. Obmann Thomas Grün sorgte mit dafür, dass kein Apfel im üppigen Grün der Bäume übersehen wurde. Mehr als 300 Liter Apfel- und Birnensaft wurden gepresst und direkt vor Ort oder in Flaschen abgefüllt zu Hause genossen. 50 Liter davon werden zu Most vergoren. Frischer geht es nicht mehr: Der Geschmack von Saft direkt aus der Presse ist unnachahmlich. Alois Kriegler hat den Dreh raus. Hunderte von Äpfeln und Birnen wurden gesammelt, so wie hier von Schriftführerin Raphaela Winkler - direkt auf der Streuobstwiese am Hausergraben oder in privaten Gärten. Vor dem Pressen kommt das Zerkleinern: Vereinskassier Harald Voigt zeigt, wie es geht. Fritzi Weiss und Christof Grottenhaler genießen das Ergebnis der Bemühungen. Am Anfang stand der strapazierte Apfel. Erst nach dem Wegschneiden der ungenießbaren Teile und einer gründlichen Wäsche war er bereit für die Weiterverarbeitung.

1 /9