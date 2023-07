Gablitz bekommt dezentrale Sammelstellen für Altspeisefett

„Nach Vorgesprächen hatten wir ein Planungsmeeting mit dem Verantwortlichen der Firma Münzer zur Einführung der dezentralen Altspeisefett-Sammlung an den elf Siedlungssammelstellen ab September. Zusätzlich zum weiter verfügbaren Fettküberl am Bauhof ermöglicht das die Entsorgung ganz einfach und sauber im Ölflascherl in die neuen Container“, freut sich Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) über die zusätzliche Möglichkeit der Müllentsorgung.

Bisher war die Entsorgung des Altspeiseöls und -fett ausschließlich über den Bauhof möglich. Jeder Haushalt bekommt von der Gemeinde einen kleinen Kübel, indem das Öl gesammelt wird. Wenn dieser voll ist, kann dieser beim Bauhof entleert werden und gegen einen sauberen getauscht werden. Das wird auch weiterhin möglich sein. Künftig wird es zusätzlich zu den Kübeln auch kostenlose Trichter am Gemeindeamt und Bauhof geben.

„Vergleichbare Gemeinden haben damit die gesammelten Altfettmengen verdoppelt. Damit sollte sich auch unsere derzeitige Sammelmenge von ca. 2.000 Kilogramm im Jahr deutlich erhöhen. Das ist gut fürs Budget, denn hohe Fettmengen im Abwasser führen zu höheren Kosten in der Kläranlage. Und durch die Sammlung von Altspeisefett tun wir auch Gutes für die Umwelt, denn daraus wird wertvoller Bio-Treibstoff produziert“, so Cech abschließend.