Fünf neue Behälter für Altspeiseöl in Purkersdorf

Egal ob Schmalz, Margarine, Butter oder etwaige Speiseöle- und fette - all diese müssen künftig nicht mehr ausschließlich zum Wertstoffsammelzentrum am Bauhof gebracht werden, sondern können ganz bequem an fünf Abfallsammelinseln im Stadtgebiet von Purkersdorf entsorgt werden. Dass dies ab sofort möglich ist, ist auf die Initiative von Umweltgemeinderat Thomas Kasper (ÖVP) zurückzuführen.

„Das erhöht die Bequemlichkeit Altspeiseöl zu sammeln, es ist kinderleicht und sauber. Das ist ein wunderbarer Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Herstellung CO2-neutralen Biodiesels“, freut sich Umweltgemeinderat Thomas Kasper. „Vielen Dank an die Kooperation mit Andreas Fekete-Gatterwe aus der Abfallwirtschaftsabteilung der Stadtgemeinde.“

ÖVP-Umweltgemeinderat Thomas Kasper hat bereits von dem neuen Angebot Gebrauch gemacht. Foto: privat

Um das Altspeiseöl in die Behälter zu werfen ist es lediglich notwendig, das Öl in eine beliebige Plastikflasche zu füllen, gut zu verschließen und schließlich in einen der Behälter zu werfen.

Die Abfallbehälter wurden von der Firma Münzer aufgestellt, die den Inhalt regelmäßig entleert. Die gesammelten Öle und Fette werden in weiterer Folge zur Herstellung von Biodiesel weiterverwendet. Die Stadtgemeinde bekommt für das gesammelte Öl zudem eine Vergütung.

Standorte der dezentralen Sammelstellen

Kaiser Josef-Straße/Linzer Straße (Post)

Süßfeldstraße/Florian Trautenberger-Straße

Kieslinggasse Höhe Nr. 2

Anton Wenzel Prager-Gasse/Wiener Straße

Deutschwaldstraße/Robert Hohenwarter-Gasse

Alternativ gibt es weiterhin kostenfrei die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten an der Problemstoffannahme der zentralen Wertstoffsammelstelle beim Bauhof (Tullnerbachstraße 59) das Altspeiseöl abzugeben beziehungsweise zu entleeren.

