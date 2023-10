„Zero Waste Lady“ Fiona Pulda besucht Gablitz

„Müllvermeidung mit Zero Waste — Wie geht das?“ Diese Frage stellte „Zero Waste Lady“ Fiona Pulda, die sich im Rahmen ihres Studiums an der Universität für Bodenkultur in Wien auf den Bereich Abfallwirtschaft spezialisierte, bei ihrem Vortrag im Gablitzer Gemeindeamt. Und sie lieferte gleich die Antwort mit: „Es ist schwer, Müll gänzlich zu vermeiden, aber schon allein der Versuch führt zu einer Bewusstseinsänderung.“ Für sich selbst entdeckte sie die Faszination des Themas Müll, das sie auch künstlerisch verarbeitet, auf vielen Auslandsreisen. „Durch all meine Erfahrungen und Reisen und spätestens als ich Müll gefischt habe, ist mir klar geworden, dass ich selber etwas ändern muss. Es bringt nichts, sich täglich über andere Menschen, Politiker oder die Industrie aufzuregen, sondern es ist besser selbst etwas zu tun und rauszugehen und die Welt zu verändern. Deswegen habe ich im Verlauf der letzten zehn Jahre meine Müllproduktion langsam gegen Null reduziert und es macht noch immer unfassbar viel Spaß!“

Doch was bedeutet „Zero Waste“ eigentlich? Zero Waste hat zum Ziel, die negativen Auswirkungen unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu reduzieren und Wege aufzuzeigen, die Menschen in Richtung ressourcenschonenderem Verhalten, das Klima und Umwelt weniger belastet, führen. Und wie man Müll vermeidet, dafür liefert die Zero Waste-Bewegung einige Hilfestellungen. Schlagwörter, die auf der vereinseigenen Homepage von Zero Waste Austria „Die 5 R’s“ genannt werden, sind „Verweigern“, „Reduzieren“, „Wiederverwenden“, „Wiederverwerten“ und „Kompostieren“. Erste Schritte wären hier etwa das Kaufen von Lebensmitteln am Markt und das daran anschließende Nach-Hause-Tragen im eigenen Geschirr. Oder das Ersetzen von Einweg- durch Mehrwegprodukte. Plastikverpackung kann auch eingespart werden, indem man von Duschgel auf Seife umsteigt. Für Pulda beginnt die Schärfung des Bewusstseins bei einer Analyse des eigenen Abfalls: „Am besten geht man dabei von Zimmer zu Zimmer und sagt ganz bewusst ‚Nein‘ zu Dingen, die viel Müll produzieren. Zwar werben heute viele Produkte mit dem Schlagwort ‚nachhaltig‘, die Wahrheit sieht dann jedoch meist leider anders aus.“

Bewusstseinsveränderung bei Jung und Alt

Im Rahmen der Veranstaltung im Gablitzer Gemeindeamt, die vom Geschäftsführenden Gemeinderat Florian Ladenstein für die Marktgemeinde organisiert wurde, versuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppenarbeiten die Fragen, wie man Abfall vermeiden oder zumindest reduzieren kann und welche Eigenprodukte man durch Zero Waste-Alternativen ersetzen kann, zu beantworten, um die Ergebnisse schließlich im Plenum zu präsentieren. Dabei wurden viele Ideen gesammelt, die in der nächsten Zeit auf ihre Umsetzung warten oder bereits erprobt und als sinnvoll erachtet wurden. Eine für jeden leicht umzusetzende Möglichkeit wäre die Teilnahme an der FOOD COOP Wienerwald, einer privaten Einkaufsgemeinschaft, die sich beim abendlichen Treffen präsentierte.

Doch Fiona Pulda hält nicht nur Vorträge vor Erwachsenen. Mit ihrer Bewusstseinsbildung setzt sie bereits viel früher an, nämlich bei Kindern im Rahmen von Schulbesuchen. „Die Initialzündung bei Kindern, wie man mit Müllvermeidung die Umwelt schützen kann, ist sehr wichtig, um zu langfristigen Veränderungen in der Gesellschaft zu führen. Diese sorgen dann oft auch für Veränderungen in ihren Familien, wenn sie das Gehörte zu Hause umsetzen wollen“, weiß Pulda um die Wichtigkeit des Müllthemas für kommende Generationen und die Zukunft unseres Planeten.