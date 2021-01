Gerlinde Maria Gruber ist eine von zwei in Niederösterreich tätigen Anatomen, forscht und lehrt an der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems und am Biozentrum der Universität Wien. Die Ur-Pressbaumerin managt nicht nur eine sechsköpfige Familie, sie verbindet ihre ausgeprägten und vielschichtigen künstlerischen Fähigkeiten auch intensiv mit ihren beruflichen Feldern. Von ihren Studierenden, Kollegen, Freunden und Kindern wird sie vor allem auch wegen ihrer Herzenswärme geschätzt.

Auf Merchandising-Artikel der ÖH der Karl Landsteiner Universität gedruckt: Die Zeichnungen von Gerlinde Maria Gruber zeigen ein Skelett in Pose des Denkers von Bildhauer Auguste Rodin (Stofftasche) sowie den vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci (Glasflasche). zVg

NÖN: In Niederösterreich sind nur Sie und Ihr Chef, Universitätsprofessor Johannes Streicher, als Fachärzte für Anatomie tätig. Wie kamen Sie an die Karl Landsteiner Privatuniversität (KL) in Krems?

Gerlinde Maria Gruber: Ich bin seit Oktober 2019 an der KL, davor verbrachte ich meine medizinische Ausbildung und Laufbahn an der MedUni Wien und im AKH. Ich liebe es zu unterrichten und meinen Studierenden im Seziersaal die Faszination der menschlichen Anatomie näher zu bringen. Genauso mag ich es, meine anthropologischen Lehrveranstaltungen am Biozentrum der Universität Wien abzuhalten. Als mich Professor Streicher, der schon in Wien mein Chef war, fragte, ob ich nach Krems kommen wolle, habe ich sofort zugesagt. Meist bin ich allerdings in St. Pölten im Seziersaal zu finden, in der Pathologie des Universitätsklinikums. Ich habe an der KL in Niederösterreich meine neue berufliche Heimat gefunden, in der ich mich sehr wohl fühle und meine Fähigkeiten entfalten kann.

Als Kind hatten Sie Ihre zweite Heimat im AKH. Waren Sie dem Haus auch deswegen so lange verbunden?

Ja, bestimmt. Ich kam mit einem Herzfehler zur Welt, war von Geburt an AKH-Patientin, verbrachte Geburtstag, Weihnachten, Silvester auf der Kinderkardiologie, wurde hier auch am Herzen operiert. Seit ich volljährig bin, bin ich in einer Follow-up-Studie für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler und werde regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen einberufen. Durch das Studium zog es mich immer wieder ins AKH zurück. Meine medizinische Ausbildung half mir auch die langen Krankenhausaufenthalte meiner Kindheit zu verstehen und aufzuarbeiten. Bis zum Facharzt-Abschluss blieb ich dann am Zentrum für Anatomie und Zellbiologie, seit meinem Studienbeginn waren das genau 20 Jahre.

Welche beruflichen Ausbildungen haben sie absolviert?

Erst besuchte ich im Sacre Coeur die BAfEP, wurde also Kindergärtnerin. Ich hatte ursprünglich überlegt, an die Kunstakademie zu gehen oder ein Musikstudium mit klassischer Gitarre zu absolvieren, entschied mich jedoch für Anthropologie und wählte kurz vor dem Studienabschluss als Zweitstudium Humanmedizin. Seit zwölf Jahren bin ich auch begeisterte Kinderuni-Lehrende an der Kinderuni Wien und somit meinen pädagogischen Wurzeln treu geblieben.

Zeichnen und malen sind Ihre großen Leidenschaften und ein wesentliches Hobby. Sie setzen dieses Talent aber auch gezielt beruflich ein. Wofür beispielsweise?

Meine anatomischen Illustrationen fließen in diverse wissenschaftliche Publikationen ein. Für meine Freundin und Ärztin Doris Lieba-Samal, die „Sonocampus“, die weltweit erste online-Plattform mit Kursen im Bereich des neuromuskulären Ultraschalls kreiert hat, habe ich die anatomischen Abbildungen angefertigt. Ich bringe mich künstlerisch auch in Charity-Projekte unserer Hochschülerschaft ein und habe für ein interaktives Kunstprojekt die beiden Halswirbel Atlas und Axis gezeichnet und modelliert.

Was empfinden Sie beim Zeichnen?

Ich zeichne, seit ich einen Stift halten kann. Ich bin Autodidaktin, analysiere im Schaffensprozess Formen, Strukturen, Farben und sehe deren Unter- und Zwischentöne. Seit einigen Jahren habe ich das Gefühl, meine Fähigkeiten entwickeln sich immer weiter. Ich bin beim Malen in einem Zustand des unbewussten, fokussierten Loslassens, in dem künstlerisch für mich mit Leichtigkeit alles machbar und möglich erscheint. Dabei stellt sich ein Gefühl der Grenzenlosigkeit ein.

Für ein interaktives Kunstprojekt von Sylvia Kummer hat Gerlinde Maria Gruber Text, Zeichnungen und Wachsmodelle von Atlas und Axis, des ersten und zweiten Halswirbels, angefertigt. zVg

Ihr Großcousin war Josef Gruber, alias Burschi, der beliebte und geachtete frühere Gemeindearzt von Pressbaum. In Ihrem privaten Arbeitszimmer hängt ein Bild aus seinem Nachlass, das Ihnen sehr viel bedeutet.

Es ist ein Kunstdruck von Ivo Salinger, das Bild heißt „Der Arzt, das Mädchen und der Tod“: Meine Tante Veronika Breitner, die viele auch als Wienerwälderin 2016 kennen, hat es mir zur Promotion geschenkt. Burschi verstarb 2008, dieses Bild hing in seiner Ordination und ich habe es schon als kleines Mädchen immer bewundert. Er wurde in den letzten Kriegstagen 1945 schwer verwundet und schwor im Lazarett, Arzt zu werden, wenn er wieder gesundet.

Auch Ihr Mann ist Facharzt für Anatomie. Sie beide verbindet ein gemeinsames Lieblingshobby. Welches?

Wir gehen gerne stundenlang in die Natur, hinaus in den Wienerwald, fotografieren und bestimmen dann anhand unserer Bilder Fauna und Flora. Er widmet sich dabei mehr den Insekten, ich mich eher der Botanik.

Wie schupfen Sie beide neben den intensiven Berufen Ihre sechsköpfige Familie?

Wir teilen uns die Betreuung auf und haben ein gutes Zeitmanagement. Außerdem haben wir neben meinen Eltern, die uns sehr unterstützen, eine sehr liebe Tagesmutter in unmittelbarer Nähe, die unsere Familie schon seit Anbeginn begleitet und sich schon rührend um unseren inzwischen 22-jährigen Sohn und unsere 19-jährige Tochter gekümmert hat. Unsere beiden jüngsten Mädchen sind jetzt zehn und sechs Jahre alt und werden noch von ihr betreut. Alle Kinder zeichnen übrigens auch fantastisch.

Sie haben große und hohe Ansprüche an sich selbst…

Gruber: Mein Leitspruch ist ein Zitat von Hermann Hesse: „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“ Es begleitet mich schon mein Leben lang und beschreibt so gut, wie ich bin und lebe!

…und sehr viel Verständnis und Toleranz für Ihre Mitmenschen.

Gruber: Ich hatte ein großes Vorbild im Umgang mit Menschen, besonders im Unterrichtssetting: Meine Tutorin Andrea, die mich als Studentin im Sezierkurs betreute. Von ihr habe ich gelernt, die Menschen hinter den Studierenden zu sehen, die Geschichte und das Leben, das hinter jeder Person steht. Ich bewundere bis heute ihre Ruhe, ihre Wärme und mit wie viel Enthusiasmus und Leichtigkeit sie Wissen vermitteln konnte - ich orientiere mich bis heute an ihrem Lehrstil und generell bemühe ich mich mit Menschlichkeit und Augenmaß zu agieren.