Gablitzer Band: Für immer jung sein

Es ist das Jahr 1979. Im Iran kommt es zum Umsturz, der Schah flüchtet und die „Islamische Revolution“ nimmt ihren Anfang. In Cambridge erhält der später weltberühmte Physiker Stephen Hawking seinen Lehrstuhl für Mathematik. Scott Abbott und Chris Haney entwickeln in Montreal das Grundkonzept von Trivual Pursuit.

Und in einer Garage in Gablitz finden mehrere junge Unterstufenschüler, dass es an der Zeit ist, ihren wöchentlichen Probetreffen einen offiziellen Anstrich zu geben und eine eigene Band zu gründen. Unter diesen Thomas Giczy, Christoph Földi und Günter Sekanina.

Doch aller Anfang ist schwer, erinnert sich Sekanina heute: „Wir sind in Gablitz und der Region auf Bällen und Festen aufgetreten, hatten aber immer wieder Probleme mit dem Jugendschutz, da wir einfach noch zu jung waren.“

Später, unter dem Namen „Minimax“ – zusammengesetzt aus den Namen der bekannten Gruppen „Minisex“ und „Supermax“ – gab es zwischen 1988 und 1994 viele Acts als Salonorchester bei der Gablitzer Show, zusammen mit heutigen ORF-Größen wie Ingrid Thurnher, Monica Weinzettl oder Caroline Vasicek. Gemeinsam mit Thurnher und Vasicek war man auch bei der deutschen Erstaufführung des Musicals „Joseph“ im Wiener Metropol engagiert.

Nach langer Schaffenspause neu entflammt

Doch dann kam der große Bruch und die Verpflichtungen in Beruf und Familie forderten ihren Tribut. Was folgte, war eine mehr als zwanzigjährige Pause, die erst zu Ende ging, als Anna Giczy, die Tochter von Thomas, in der Schulband „La Fea“ spielte und dieser, dadurch motiviert, wieder Gusto bekam, einen neuen Versuch zu starten.

„Was die Jungen können, schaffen wir auch“, kann er sich noch sehr gut an die Gedanken, die ihm im Jahr 2015 in den Sinn kamen, erinnern. Einzig der Name „Minimax“ schien dem nun doch schon fortgeschrittenen Alter nicht mehr zu entsprechen. Ein neuer, passender Name wurde gesucht und mit „OMX“, der Abkürzung von „Oldiemax“, gefunden.

Erfolgreiches gemeinsames Projekt von Jung und Alt

Nach anfänglichen gemeinsamen Auftritten mit „La Fea“ löste sich diese auf und Anna Giczy wechselte fix zu OMX: „Es ist cool, mit Papa auf der Bühne zu stehen“, sieht diese keinen Generationenkonflikt. Und Papa Thomas freut sich, dass er mit seiner Tochter bei den wöchentlichen Proben eine ganz besondere Art von „Quality time“ erleben darf.

Sarah Tiefenbacher (Bild) und Anna Gicz sind die Verstärkung der jungen Generation und zeichnen unter anderem für den Gesang verantwortlich. Foto: Reinhard Stöckl

Hannes Watzl und die später ebenfalls zur Band stoßende Sarah Tiefenbacher, die zusammen mit Anna den Altersschnitt erheblich drückt und für den Gesang sorgt, komplettieren die Coverband, die Musik der 80er und 90er bis zu den aktuellen Hits spielt und besonders gerne ABBA, Pink Floyd und die Austropopper zum besten gibt.

Zurzeit basteln die sechs Vollblutmusiker, die sich als Dorfband sehen und die klassische Festl-Stimmung einem Einsatz in Wien vorziehen, gerade an den zukünftigen Engagements. Fix ist etwa das Gablitzer Dorffest im Sommer. „Wir merken, dass wir wieder im Gespräch sind“, freut sich Thomas Giczy. Und Günter Sekanina ergänzt, dass sie sich als Event- und Partyband sehen, die zwei bis drei Stunden auftritt. Wichtig ist der eingespielten Truppe auch, dass Playback kein Thema ist. Auf diesen besonderen Kitzel, den das Live-Spielen verursacht und den auch das Publikum merkt, wollen sie nicht verzichten.

Es scheint also diese besondere Mischung auf Professionalität und Leidenschaft zu sein, die den Geist von OMX ausmacht. Und das Brennen vor Begeisterung für Neues. Auch nach mehr als 40 Jahren.

