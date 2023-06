„Dave“ kommt in die Purkersdorfer Bühne

In einem Corona-Lockdown zwischen sehr vielen Arte-Dokus und Rap-Alben ist sein Programm „Welt Scheibe“ entstanden. „Darin geht es um nichts Geringeres als um die Welt und das auf eine sehr musikalische Art und Weise“, erzählt David Scheid, der am Freitag, 23. Juni, in der Purkersdorfer Bühne eine multimediale Reise rund um den Begriff „Welt Scheibe“ unternimmt - vom Ursprung des Beats und den ersten urzeitlichen Raves, über Scheiben-Welten und Disco-Kugeln bis hin zur modernen Popmusik. Für Scheid selbst ist übrigens das ganze Album von „X-Pressions“ von The X-Ecutioners eine „Welt Scheibe“.

Bekannt ist David Scheid aber nicht nur als „Turntable-Kabarettist“, sondern auch als wohlstandsverwahrloster Society-Reporter „Dave“. Als solcher besucht er mit wirrem Haar und frechen Fragen für die ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ die Society-Events im Land. Was es braucht, um solche Auftritte hinlegen zu können: „Einen sehr motivierten Regisseur - Jan Frankl - ein niedriges Schamlevel und ja keine Eitelkeit“, sagt David Scheid und er ist sich sicher: „Steckt nicht in allen von uns ein bisschen Dave?“