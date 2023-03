Pressbaumer Musiker Gandalf: Neues Album zum 70er

Mit seinem neuen Album lädt Gandalf zu einem musikalischen Rundgang um die Welt ein. Zwei Jahre hat er an seiner persönlichen Erden-Symphonie gearbeitet. Mit dabei sind die Berliner Philharmoniker. „Mittels digitalem Plug-in konnte ich im Studio für meine Orchester-Arrangements Töne und Instrumente der Berliner Philharmoniker einspielen. Das war irrsinnig viel Arbeit, hat sich aber ausgezahlt“, erklärt Gandalf.

Viele Instrumente hat der internationale Künstler selbst eingespielt. Vor allem die Saiteninstrumente, wie zum Beispiel eine chinesische Harfe für das asiatische Stück. Gandalfs musikalischer Reiseführer widmet jedem Kontinent eine eigene Komposition mit charakteristischen Akzenten. Verbunden sind die Stücke durch ein allgemeines Erden-Thema.

Für das Europa-Stück „Floating Along the Danube“ wählte der Musiker die Donau als Symbol. „Die Donau erschien mir als gute Wahl. Sie schlängelt sich durch Teile Europas, und ich wohne seit einiger Zeit selbst an der Donau“, erzählt Gandalf. Unterstützt wurde er von zwei Gastmusikerinnen, seiner langjährigen Cellistin Merike Hilmar und der Geigerin Judith Steiner. Das Album möchte er auch live mit Orchester aufführen.

Anfang Dezember feierte Gandalf seinen 70. Geburtstag. „Es war ein Geburtstag wie jeder andere. Nur weil jetzt die Zahl Sieben davor steht, fühle ich mich nicht alt. Als Künstler geht man nicht in Pension, ich möchte weiter kreativ sein, und mache das, solange ich mich dabei wohlfühle“, bestätigt Gandalf seine Freude an der Musik. „Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, schließlich ist das mein 35. Album. Ich mache musikalisch nur mehr, was mir Spaß macht, ganz ohne Vorgaben.“ Und wie es der Zufall will, dauert das neue Album exakt 70 Minuten.

