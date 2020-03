„Groove it“ heißt das Programm von Heini Altbart und Band für die Abonnenten des Theaters der Jugend. Der bekannte Schlagzeuger und Bestattungsunternehmer aus Mauerbach wurde heuer bereits zum sechsten Mal für eine musikalische Zeitreise für Kinder und Jugendliche engagiert. Eigens für die Vorstellungen im Februar und März hat Altbart wieder eine Band zusammengestellt. In den ersten Jahren hat er noch gemeinsam mit dem Jazzmusiker Oscar Klein das Mitmach-Programm gestaltet. Später waren weitere Größen wie Reinhold Bilgeri oder Mungo Jerry mit dabei.

Sieben Musiker mit zwei Pianos, Bass, Gitarre, Trompete, Schlagzeug und Gesang wollen den jungen Besuchern die Wurzeln und die Entwicklung der unterschiedlichen Musikstile bis hin zur heutigen Musikrichtungen wie Rap oder HipHop näher bringen.

„Wenn junge Leute moderne Musik machen wollen, müssen sie verstehen, wo ihre Musik herkommt. Dazu brauchen sie das Alte, die Historie“, erklärt Heini Altbart das Ansinnen ihres musikalischen Live-Programms im Wiener Metropol.

Die Musikreise beginnt in Afrika. Mit den Sklaven und ihren musikalischen Einflüssen geht es weiter in die USA. In den Kirchen von Schwarzafrikanern wurde zu Gottes Ehre nicht nur gebetet, sonder auch gesungen. Der Einfluss der europäischen Klassik hat wiederum die Entstehung der Gospelmusik angestoßen.

„Live-Charakter von Musik erleben“

Die Reise geht weiter nach New Orleans und der Entstehung des Jazz und befasst sich danach mit dem Swing. Songs wie der „Pink Panther“ oder „Be with you“ aus dem Dschungelbuch werden von den Zuhörern bereits erkannt. Am Ende von Set eins spielt Heini Altbart ein Schlagzeug-Solo. Im zweiten Set, nach der Pause, geht es um den Soul. Zum Abschluss des Abends spielen Altbart und Band das Lied „Happy“. Mittlerweile sind die Zuhörer längst beim Mitklatschen, Tanzen und Mitsingen angelangt. Das ist das Ziel der Veranstaltung.

„Wir wollen den Kids den Live-Charakter von Musik erleben lassen. Viele von ihnen konsumieren Musik nur mehr digital per Smartphone“, bestätigt Altbart seine Erfahrungen im Metropol. Die Band rund um Heini Altbart bietet ihr Live-Programm auch für Schulen an. Die Lieder-Auswahl wird dem Alter der Kinder angepasst und die Zeitdauer des Konzerts den Wünschen der Schule. „In Traismauer sind wir vormittags in der Schule für die Kids aufgetreten, und abends für die Eltern und Erwachsenen in einem Gasthaus“, erzählt Altbart. Ein Musik-Projekt für jedes Alter und auch für die ganze Familie.