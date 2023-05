Purkersdorfer Clemens Schaller bei „Augustin“-Singspiel mit dabei

Gedeon Burkhard, Joesi Prokopetz, Nadja Maleh sind beim neuen „Augustin“-Singspiel mit dabei. Augustin erzählt nicht nur die Geschichte des legendären Volkssängers, das Stück wurde ganz in der Tradition des „Watzmann“, von Thomas Kahry und Christoph Weyers um bekannte Hits von Wolfgang Ambros wie „Zentralfriedhof“ oder „Zwickt’s mi“ erweitert.

Die Adaption für die Bühne stammt von Thomas Kahry und Christoph Weyers. „Für das abendfüllende Stück mussten ein neuer, dramaturgischer Bogen gespannt und die erweiterte Handlung um den Originaltext gebaut werden. Eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben. Entstanden ist eine wienerische Liebes-, Freundschafts- und Intrigengeschichte rund um 'Lieben Augustin`, in der wir auch große Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte von Prinz Eugen über Graf Starhemberg bis hin zum Wiener Bürgermeister Jakob Daniel Tepser auftreten lassen", so die beiden Dramaturgen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des Purkersdorfer Jazzpianisten, Sängers und Produzenten Clemens Schaller: „Mit den Liedern von Wolfgang Ambros bin ich aufgewachsen. Er ist ein großartiger, ja tatsächlich mein liebster Liederschreiber. Musikalität, Inhalt und Emotion stimmen einfach immer. Ambros ist Gänsehautfeeling pur!“

Ehrengast des Abends war der Komponist des Augustin, Wolfgang Ambros. Unter den weiteren Gästen waren Moderator und Intendant Alfons Haider, Musikerin Stefanie Werger, Baumeister Richard Lugner, die Gablitzer Schauspielerin Caroline Vasicek, Veranstalter Manfred Hertlein, Schauspielerin Edith Leyrer, das Unternehmerpaar Henrieta und Peter Zanoni, der Purkersdorfer Filmproduzent Rudi Dolezal, Entertainer und Moderator Peter Rapp, die Purkersdorfer Schauspielerin Alina Schaller, Metropol-Chef Peter Hofbauer.

Zu sehen ist Augustin nur noch bis zum 16. Mai. Tickets gibt es unter 01/501 65/13306 oder auf www.akzent.at.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.