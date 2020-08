Schon über 70 Personen haben sich für ein Ticket für Manfred Chromy’s Texasschrammeln angemeldet, berichtet Elise Madl, Organisatorin der Kultursommer-Events. Platz ist diesmal für 200 Gäste.

Bei freiem Eintritt kann in den Lokalen am Hauptplatz bei „Austrobilly-Musik mit Weanaschwung-Cocktail“ der Abend genossen werden. Die Veranstaltung findet am Samstag, 8. August statt, Beginn ist um 19.30 Uhr. Sollten Tickets doch nicht benötigt werden, rät die Stadtgemeinde, diese rechtzeitig zurückzugeben, um anderen Bürgern die Möglichkeit zu bieten, doch noch an der Gratis-Kultursommer-Veranstaltung teilnehmen zu können.

Neben diesem Termin am Hauptplatz finden noch zwei weitere Kultursommer-Termine in der Bühne statt. Ende August ist der Veranstaltungsreigen zu Ende.