Junger Komponist Luca Stamenov holt Preis mit Stück über Klimawandel

Zweieinhalb Monate hat sich Luca Stamenov intensiv mit Lada Bauer-Ivanova, seiner Lehrerin für Klavier und Komposition auf den Wettbewerb vorbereitet. Für die Teilnahme musste der 17-jährige Musikschüler eine selbst erstellte Komposition einreichen. Ein Werk davon sollte für eine vorgeschriebene und ein weiteres für eine beliebige Besetzung komponiert werden.

„Mein Stück 'Kein Planet B' besteht aus zwei Sätzen, in dem mein eigener Stil sehr gut erkennbar ist“, erklärt Luca Stamenov. Die lyrische und zarte Melodie des ersten Satzes würde den Zuhörer in die Stimmung versetzen, welche an die einzigartige Schönheit der Natur auf diesem Planeten erinnert. Dieses Bild werde zerstört durch das Thema des zweiten Satzes, der das menschliche Ringen, der Natur maschinell die Ressourcen wegzunehmen, aufgreift. „Und dieser Kampf – Natur hier – Ausbeutung dort – gipfelt in einer Hymne für das Leben, die zeigt, dass ein Dasein nur auf diesem Planeten lebenswert ist, da es keinen Planeten B gibt“, so Stamenov über sein bedeutungsvolles Werk.

Der Musikschüler wurde durch die Bedrohung des Klimawandels dazu inspiriert. „Es ist eine musikalische Mahnung an die Menschheit, die Natur zu schützen und unsere Umwelt nachhaltig zu gestalten. Es ist eine energiegeladene Komposition, die den Zuhörer dazu ermutigt, aktiv zu werden und seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das Stück ist voller Emotionen und vermittelt die Dringlichkeit der Situation, indem es die Botschaft vermittelt, dass es keinen Planeten B gibt“, berichtet Stamenov.

Seiner Fantasie hat der 17-Jährige übrigens schon sehr früh freien Lauf gelassen. „Das erkannte meine Lehrerin Bauer-Ivanova sehr schnell und 2015 begann mein Weg zu komponieren“, sagt Stamenov.

Die höchste Auszeichnung in seiner Kategorie freut sich Stamenov besonders. Auch das Lob von Universtiätsprofessor Richard Graf in Salzburg: „Wer es bis hierhin geschafft hat, dem steht in aller Regel eine Profi-Karriere offen.“ Groß ist die Freude natürlich auch in der Musikschule Wienerwald Mitte. „Wir gratulieren herzlich“, so das Team.

