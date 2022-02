Dominik Landolt: Von Gablitz in die ganze Welt

Er ist nicht nur in der Region ein gern gesehener Gast, auch international ist er mittlerweile sehr erfolgreich. Die Rede ist vom Gablitzer Musiker und Produzenten Dominik Landolt.

Seine nächsten Auftritte führen den gebürtigen Mauerbacher nun nach Barcelona. Dort wird er gemeinsam mit der katalanischen Sängerin Berta Sala mit ihrem neuen gemeinsamen Album „Songs of my friend“, zu sehen und hören sein.

Großteil der Songs ist auf Katalanisch

„Songs of my friend“ erscheint nächsten Freitag, 25. Februar. Auf dem Album zu finden sind ausschließlich Lieder, die aus der Feder von Landolt, Sala oder beiden gemeinsam sind. Lediglich bei einem Song holten sie sich Hilfe von auswärts, konkret von Veronika Sterrer, die den Songtext zu „You have the Moon“ verfasste.

Zudem steckt noch eine weitere Besonderheit hinter dem Album. Die meisten Lieder werden auf Katalanisch gesungen, lediglich ein paar wenige Songs gibt es in englischer Sprache zu hören. „Melodien, die zum Mitsingen anregen und Urlaubsstimmung verbreiten“, ist sich Landolt sicher.

Nach der Tour durch Katalonien unterstützt der Gablitzer Andy Lee Lang bei zwei Konzerten. Foto: Foto MelanieBaumgartner

Gemeinsam mit Berta Sala und der neuen CD im Gepäck tourt der Gablitzer von 27. Februar bis 7. März durch Barcelona und Umgebung. Danach bleibt es um den jungen Künstler aber nicht ruhig.

Kurz nach seiner Katalonien-Tournee ist er mit dem Musiker Andy Lee Lang unterwegs. „Gemeinsam mit Andy spiele ich zwei Konzerte, einmal in Pregarten mit den Wonderboys am 19. März und einmal in Krems mit The Spirit am 21. März“, erzählt Landolt.

„Back to the Roots“ in Mauerbach

Pause gibt es aber auch danach keine. Ende März wird Landolt sein neues Solo-Programm „Boogie, Blues & Rock‘n‘Roll“ in Mauerbach zum Besten geben. Hier lautet sein Motto – nicht nur im Hinblick auf den Spielort – „Back to the Roots“.

Der Gablitzer verspricht viel Unterhaltung und Melodien, die im Ohr bleiben. Das Publikum erwartet improvisierte Stücke, ebenso wie Klassiker wie Swanee River Boogie, Chattanooga Choo Choo oder Amazing Grace – zu hören am 26. März im Festsaal der Musikschule in Mauerbach.

