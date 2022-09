Tullnerbacher Volksopern-Tenor ausgezeichnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wir produzieren die Stars von morgen und sind mit den Mozartopern in der Champions League des Musiktheaters. Wenn man das schwierige Spiel dieser Opern beherrscht, bringt man auch anderes zusammen“, so der Tullnerbacher Volksopern-Tenor Wolfgang Gratschmaier. In seiner Funktion als Dozent der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) unterrichtet er Szenische Gestaltung, bei dem dort seit 2016 etablierten Mozartopern-Projekt führt er Regie. Die NÖN berichtete seit Sommer 2020 laufend über die Fortschritte bei der Entstehung des nun ausgezeichneten Don Giovanni, der zu guten Teilen im Bad-Restaurant Livingroom gemeinsam mit Co-Regisseurin Stephanie Schimmer entwickelt wurde. Auch Michael Werba, Solofagottist bei den Wiener Philharmonikern und künstlerischer Leiter der Opernprojekte der Angelika Prokopp Sommerakademie, freut sich: „Wir sind schon sehr stolz über diese Auszeichnung. In sieben Jahren haben wir sechs Produktionen ausgeführt.“

„Hier entstehen künftige Orchestermusiker, Sänger, Dirigenten und Regisseure“, ergänzt Gratschmaier, der seine Mozartopern mit den drei jungen Co-Regisseurinnen Rita Lucia Schneider, Stephanie Schimmer und Cinzia Zanovello in Szene setzte. Ernsthaft schmunzelt er: „Die gute Produktion des Don Giovanni ist jedenfalls auch der Grundenergie im Livingroom zu verdanken. Wir haben hier den Sommer vor zwei Jahren wie in einem zweiten Wohnzimmer verbracht.“ Nun wird dem Opernteam am 13. September im Rahmen der Jubiläumsgala zum österreichischen Musiktheaterpreis in Grafenegg der Jugendsonderpreis verliehen.

Wolfgang Gratschmaier mit Michael Werba und Niels Muus (v. l.). Foto: Monika Närr

Dazu betont Werba: „Es ist ein Preis, der wirklich für die Jugend ist.“ Und erläutert: „Drei Komponenten gewährleisteten den Erfolg von Don Giovanni: Das Haus des Grazer Stephaniensaals, der finanzielle Background eines österreichischen Sponsors und die Bereitschaft des ORF, die Produktion in Graz aufzuzeichnen und zu senden.“ Mit Regisseur und künstlerischem Leiter freut sich auch Niels Muus, der das Masterstudium Oper an der MUK leitet, über die Anerkennung. Die heurige Mozartoper Entführung aus dem Serail wird am 25. September in Thalheim aufgeführt, wo Gratschmaier mehrere Jahre Intendant der Schloss Thalheim Classic war. Weitere Aufführungsorte in Niederösterreich sind das Südbahnhotel am Semmering und die Europa-Halle Mödling.

Den Musiktheaterpreis für sein Lebenswerk erhielt im Vorjahr der in Pressbaum ansässige Kammersänger Heinz Zednik. Auch er wird in Grafenegg dabei sein und diese Auszeichnung heuer seiner „lieben Freundin Gundula Janowitz überreichen, die eine Ikone ist und ein Leuchtturm für Frauen in der Musikwelt“, so Zednik bei der Bekanntgabe der Preisträger vergangenen Dienstag.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.