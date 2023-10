Musikverein Tullnerbach spielt anspruchsvolle Werke in Wolfsgraben

Ensemblemusik vom Feinsten und ein ganz besonderer Wein erwarten die Besucherinnen und Besucher beim heurigen „Gemischten Satz“-Konzert im Pfarrsaal. Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Tullnerbach servieren wieder kammermusikalische Perlen in eigenen Bearbeitungen: „Mit Felix Mendelssohns Notturno und Richard Strauss' Bläserserenade stehen heuer zwei ganz besonders anspruchsvolle Werke im Mittelpunkt, aber auch Gesangsnummern, Volksmusik und die ,YoungStars' werden zu hören sein“, gibt Kapellmeister Wolfgang Jakesch einen Vorgeschmack auf das beliebte Oktoberkonzert. Neu ist die Kooperation mit den Wolfsgrabener Kulturtagen, um diese Veranstaltung noch stärker im Bewusstsein der ortsansässigen Bevölkerung zu etablieren.

Gemischte Sätze aller Art

Das Mendelssohn'sche holzbläserische Glucksen erinnert an einen fruchtig-frischen Weißen, Richard Strauss' Serenade eher an einen gediegenen Roten am Abend, die Blechbläsercombo von Markus Embacher mit dem Partisanenlied „Bella Ciao“ an einen bodenständigen Gemischten Satz. Dieser wird in flüssiger Form diesmal von dem Wein-Guru und ausgewiesenen Musiker Ferdinand Mayr kommen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in alten Weingärten nördlich von Krems lagentypische Kulttropfen auszubauen. „Ob er die Tropfen bei ihrer Reifung mit seiner Musik umspielt, diese Frage wird am Samstag noch zu klären sein“, schmunzelt Jakesch im Gespräch mit der NÖN. Und er betont abschließend: „Die schnellen musikalischen Kontraste in den Besetzungen und die stets wechselnden Musikstile garantieren eine erfrischende Kurzweiligkeit!“

Das Konzert „Gemischter Satz“ findet am Samstag, 14. Oktober, um 16 Uhr im Pfarrsaal Wolfsgraben statt, Sektempfang gibt es ab 15.30 Uhr. Freier Eintritt, Spende erbeten.