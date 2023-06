Seit 70 Jahren wird gemeinsam gesungen

Auf eine lange Geschichte kann die Singgemeinschaft Pressbaum zurückblicken. Begonnen hat alles vor 70 Jahren - damals nahm der Auswahlchor der Hauptschule Pressbaum unter der Leitung von Annemarie Frauenhofer am österreichischen Bundesjugendsingen in Wien mit Erfolg teil. „Diesen Bewerb gibt es noch immer, dort fahren nur die besten Chöre hin“, weiß Monika Pabeschitz, Chorleiterin, der Singgemeinschaft Pressbaum.

1956 beim Bundesjugendsingen in Salzburg haben viele Sängerinnen des Hauptschulchores ihre Pflichtschulzeit bereits beendet, das Singen wollten sie aber nicht sein lassen. „Und so wurde die Singgemeinschaft gegründet. Unsere Lehrerin Annemarie Frauenhofer wurde zu einer wunderbaren Freundin und wir zu ihren 'Mädchen'", erzählt Pabeschitz.

Nach Bundesjugendsingen in Innsbruck, Graz und Klagenfurt, bei denen die Singgemeinschaft immer wieder Erfolge feierte, sei der Höhepunkt der aktiven Zeit in Belgien gewesen. „In Neerpelt hatten wir 1964 die Ehre, neben den Gumpoldskirchner Spatzen, Österreich beim Jugendsingen vertreten zu dürfen. Wir erreichten den ersten Preis mit Lob der Jury“, erinnert sich Pabeschitz.

Die Singgemeinschaft gestaltete Messen im Stift Herzogenburg, im Stift Göttweig und natürlich auch in der Region in Wolfsgraben und Pressbaum. „Und obwohl die Sängerinnen heirateten und Kinder bekamen, riss der Kontakt nicht ab“, freut sich Pabeschitz, die ebenfalls an der Hauptschule Pressbaum unterrichtete und 1995 die Leitung von Frauenhofer übernahm: „Ich bin selbst seit meinem siebenten Lebensjahr Chorsängerin unter Annemarie und führe ihn in ihrem Sinne weiter.“

Acht Frauen sind seit 1953 mit dabei

Jetzt treffen sich noch immer zirka 20 Frauen regelmäßig monatlich zur Probe. Acht Frauen sind schon von Beginn an mit dabei. Spezialisiert ist die Singgemeinschaft hauptsächlich auf Volksmusik. Geübt wird in der Mittelschule Pressbaum. „Dort dürfen wir nämlich lebenslang proben, das hat ein ehemaliger Direktor für uns durchgesetzt“, so Pabeschitz. Auch gemeinsame Ausflüge werden unternommen. Höhepunkt ist die jährliche Sing- und Wanderwoche der Frauen, die auch schon seit 20 Jahren stattfindet.

Das Geheimnis, warum die Singgemeinschaft schon so lange bestehen kann, weiß Pabeschitz: Harmonie. „Es gab in den sieben Jahrzehnten nie Streitereien. Das ist schon etwas Besonderes. Es war auch nie jemand neidig, wer was singen darf. Wir hatten höchstens mal Meinungsverschiedenheiten, die aber kaum der Rede Wert waren“, sagt die Chorleiterin, die nur bedauert, dass es keinen Nachwuchs gibt.

Mit einem Konzert am Samstag, 10. Juni wird das Jubiläum „70 Jahre gemeinsam Singen“ mit einem Konzert im Pfarrsaal Wolfsgraben gefeiert. Neben Musik wird es auch einen Rückblick über die Erlebnisse in den 70 Jahren in Bild, Wort und Ton geben. Beginn ist um 17 Uhr.