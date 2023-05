Blumen und Basteleien

Nach wie vor sind Blumen der Dauerbrenner, wenn es um Geschenke zum Muttertag geht. Das weiß auch Irene Riedel von der Blumeninsel in Tullnerbach. „Natürlich werden gerne Schnittblumen genommen“, weiß sie. Wenn das Wetter schöner ist, werden aber auch gerne Pflanzen für die Terrasse gewählt. „Hier haben die Beschenkten dann auch länger etwas davon“, sagt Riedel. Besonders beliebt sind Rosen, Pfingstrosen oder Ranunkeln.

Neben Blumen sind auch Dekoartikel beliebt, bestätigt Marion Nitsche vom Kreativen Allerlei in Purkersdorf. Neben fertiger Dekoware bietet sie aber auch Bastelzubehör zum selber machen. „Viele Frauen kommen mit ihren Kindern, um beispielsweise gemeinsam für Mama beziehungsweise Oma etwas zu basteln“, weiß Nitsche. Da werden etwa Holzkisten bemalt oder Blumentöpfe gestaltet. „Auch Makramee ist beliebt“, sagt sie.

Nitsche will aber auch eine Lanze für die Väter brechen. „Die sollte man nicht vergessen, vor allem in den letzten Jahren sind auch immer mehr Väter ins Geschäft gekommen um sich mit Zubehör auszustatten und dann gemeinsam mit den Kindern für die Mütter was zu basteln“, sagt Nitsche.

