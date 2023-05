„Gemeinsam Zeit zu verbringen, steht an erster Stelle“

Nach wie vor ein wichtiger Tag ist der Muttertag für Anja Rechberger und Sina Schmid. „Mamas leisten das ganze Jahr über schon sehr viel und daher finde ich es schön, dass es einen 'Ehrentag' für sie gibt“, sagt Sina Schmid. Sie ist seit mehr als zwölf Jahren selbst Mutter, seit elf Jahren Mama von zwei Kindern. „Und es ist immer wieder schön am Muttertag ein extra Bussi zu bekommen, ausschlafen zu dürfen oder auch mal mit einem Frühstück von den Kindern verwöhnt zu werden. Man schätzt oft die Hingabe von Mamis viel zu selten, darum freue ich mich über Anlässe wie diese, um einfach auch einmal der eigenen Mama, Oma oder Uroma danke zu sagen“, so die Purkersdorferin, die ihre Mama und Oma gerne mit einem gemeinsamen Ausflug oder Restaurantbesuch überrascht. „Gemeinsam Zeit zu verbringen steht hier immer an erster Stelle“, ist sie überzeugt.

Auch Anja Rechberger verbringt diesen Tag gerne mit ihrer Familie. „Wir gehen jeden Muttertag traditionell in Mauer zum Heurigen - mittlerweile sind hier schon vier Generationen zusammen“, erzählt die Mutter einer Tochter. Rechberger beschenkt natürlich auch ihre eigene Mama gerne. „Auch sie freut sich am meisten über Zeitgeschenke.“ Die Unternehmerin freut sich selbst am meisten über frische Blumen. „Auf unserem Esstisch steht immer eine Vase mit schönen Blumen. Alles andere schenke ich mir lieber selbst“, schmunzelt sie.

Für Sina Schmid gibt es meistens ein spezielles Konzert zum Muttertag. „Meine zwölfjährige Tochter Maxim und mein elfjähriger Sohn Levi spielen nämlich beide ein Instrument.“ Auch über einen selbst gebackenen Kuchen der beiden freut sie sich. „Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen“, lacht die Purkersdorferin, für die selbstgemachte Dinge viel mehr zählen.

„Organisation ist die halbe Miete“

Dass Mütter, vor allem was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft, auch heutzutage noch vor großen Herausforderungen stehen, bestätigen sowohl Sina Schmid als auch Anja Rechberger. „Am meisten gefordert ist man, wenn unerwartete Dinge passieren oder etwas nicht nach Plan läuft. Das sind dann solche Situationen, bei denen man nicht weiß, was man zuerst tun soll“, sagt Rechberger. Hier würde es klare Regeln brauchen. „Für mich gilt jedenfalls: Family first.“ Früher hat die Immobilienmaklerin mit eigenem Podcast gedacht, dass diese Denkweise ihrem Unternehmen schadet. „Mittlerweile habe ich aber erkannt, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, es macht mich eher zu einer authentischen, menschlichen und vor allem entspannteren Unternehmerin“, ist sie überzeugt.

Auch Hilfe anzunehmen und darum zu bitten und sich realistische Ziele zu setzen, gehört für sie dazu. „Mein Mann und ich haben gegenseitig viel Verständnis für die Arbeit des anderen, das hilft ungemein - wir unterstützen uns da wechselseitig“, so Rechberger.

Auch für Sina Schmid ist ihr Mann Andreas eine große Stütze. „Schaffe ich es zeitlich aus beruflichen Gründen nicht, die Kids abzuholen oder sie zu ihren Nachmittagsaktivitäten zu bringen, man nennt mich liebevoll auch 'Mama-Taxi', dann springt Andreas an dieser Stelle ein. Wir sind hier schon ein sehr gutes Team. Organisation ist die halbe Miete“, sagt Sina Schmid, die Unternehmerin hat eine Modelagentur, bietet Kreatives aus dem Laserdrucker an und gibt gemeinsam mit ihrem Mann Seminare zum Thema Entscheidungsfindung.

Größte Herausforderung sei es aktuell alle Termine unter einen Hut zu bringen. „Die Termine der Kids werden immer mehr, meist haben die schon mehr geplant als mein Mann und ich gemeinsam“, lacht Schmid, die sich für die Familie ein gutes Kalendersystem zugelegt hat. „Und ich bin auch sehr situationselastisch geworden“, fügt sie hinzu.

Natürlich würde es mal besser und mal weniger gut laufen. „Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Es gibt Tage an denen alles glatt läuft und dann gibt es jene, an denen man besser im Bett geblieben wäre.“ Grundsätzlich seien ihre Kinder aus dem Gröbsten raus. „Früher war das meist eine größere Herausforderung. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich meine Zwerge zu Terminen mitnehmen musste“, so Schmid.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.