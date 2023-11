Mysteriös Nackter Verletzter nahe eines brennenden Autos in Gablitz entdeckt

Foto: DOKU NÖ

E in 33-jähriger Wiener ist Dienstagfrüh in Gablitz (Bezirk St. Pölten) mit Verletzungen in der Nähe eines brennenden Autos entdeckt worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage.