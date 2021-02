Viele Geschäftsinhaber, Unternehmer oder auch Friseure haben sich den vergangenen Montag wohl schon lange herbeigesehnt: Unter strengeren Auflagen durften der Handel und körpernahe Dienstleister den Lockdown beenden und die Türen zu den Geschäften und Salons wieder öffnen. Anders als bisher müssen aber jetzt einem Kunden 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Zuvor galten zehn Quadratmeter als ausreichend.

Justyna Bak verkauft in ihrem Geschäft an der Linzer Straße in Gablitz Luftballons und Partyzubehör. Aufgrund der Größe des Shops kann immer nur ein Kunde die Räumlichkeiten betreten. Das sei aber kein Problem, die Kunden haben Verständnis, sagt Bak im NÖN-Gespräch: „Sie wissen ja, dass nicht so viele Leute ins Geschäft dürfen.“ Parallel wird außerdem noch viel online bestellt. Die Kunden suchen sich schon vorab das Partyzubehör aus, bezahlen es und holen es sich im Shop nur mehr ab.

„So viele Bestellungen wie jetzt hatte ich noch nie“, sagt die Geschäftsinhaberin. Auch Gertraud Gindl freute sich, am Montag wieder Kunden im Geschäft begrüßen zu können. In Hinblick auf den Valentinstag kam für die Juwelierin die Öffnung des Handels auch zu einem guten Zeitpunkt. „Das ist für uns auch ein Umsatz, den wir uns nicht entgehen lassen möchten“, sagt Gindl. Zwei Personen dürfen sich gleichzeitig nach Uhren und Schmuck umsehen und mit einem Nebenraum als Ausweich-Möglichkeit, gebe es bezüglich des Platzes keine Probleme, sagt auch die Juwelierin: „Die Kunden sind es schon gewöhnt und warten, wenn sie sehen, dass zwei Personen im Geschäft sind.“

In der Papierhandlung Purkersdorf von Eva Brenner kann sich auch nur ein Kunde im Geschäft aufhalten. Dies habe sich seit Weihnachten aber nicht verändert. Ohnehin würde sich der Andrang aber gut verteilen, sagt Brenner, die auf eine gute Kooperation mit ihren Kunden hofft: „Ich erwarte keinen größeren Kundenandrang. Kurze Wartezeiten vor dem Geschäft können vorkommen, sollten sich allerdings im Rahmen halten.“

Ansturm dieses Mal nicht so groß

Stellvertretend für viele Kollegen, die heuer erstmals wieder öffnen konnten, berichtet die Pressbaumer Friseurin Jasna Bazina-Ivankovic: „Der Ansturm ist diesmal nicht so groß wie nach dem ersten Lockdown, vor allem für ältere Kundinnen ist es schwierig, die Tests unter Dach und Fach zu bringen.“ Trotzdem ist sie zufrieden und froh, dass sie aufsperren durfte, vor allem, wenn sie die Situation mit Gastronomie oder Hotellerie vergleicht. „Und unsere Stammkunden bemühen sich sehr, uns die Abläufe zu erleichtern. Mittlerweile ist auch ein gewisser Gewöhnungseffekt da, mit Maske und Trennwänden zu arbeiten“, ergänzt Bazina-Ivankovic.

Friseurin Manuela Rainer und ihr Team haben diese Woche schon einen vollen Terminkalender. Eine der sechs Mitarbeiterinnen kümmert sich an der Rezeption ausschließlich um die Kontrolle der Testergebnisse und um die Terminvergabe. Dass es für den Friseurbesuch jetzt einen negativen Coronatest braucht, sei kein Problem, sagt Rainer. Mit der kostenlosen Testmöglichkeit in der Glashalle, die nur eine Gehminute vom Salon entfernt ist, können die Kunden gleich alles auf dem Weg erledigen.

„Das geht in Gablitz ganz gut, wir geben den Kunden die Öffnungszeiten gleich mit“, sagt Rainer. Bei ihrer Nageldesignerin gebe es aber durchaus Kunden, denen der Coronatest zu viel Aufwand bedeutet. „Das unterstützt die Pfuscher, weil zuhause kontrolliert niemand“, zeigt sich Rainer enttäuscht. Hier hätte es seitens der Regierung Handlungsbedarf gebraucht. Auch Ernst Kabas, Inhaber von Vitalmed Purkersdorf, weist seine Kunden auf die Teststraßen in Gablitz und Pressbaum hin. Im Bereich Massagen gebe es bereits Anfragen, aber „50 bis 75 Prozent mehr Auslastung“ könnte das Vitalmed vertragen“, sagt Kabas. Nach dem ersten Lockdown hätte es doch einige Monate gedauert, bis das Geschäft wieder angelaufen sei.

Kabas denkt, dass es auch dieses Mal so sein wird. Im Bereich Fitness gebe es mehr Kunden, die darauf warten, wieder im Vitalmed trainieren zu können. Dieser Bereich bleibt aber weiterhin geschlossen, was schade sei. „Da habe ich eine große Nachfrage“, sagt der Rückenspezialist.

Irene Riedel von der Blumeninsel in Tullnerbach zeigt sich über die Öffnung erfreut. Trotz allem konnte sie sich während der Lockdowns immer wieder über Geschäft freuen. „Wir haben unsere Blumen vor dem Geschäft via Straßenverkauf kontaktlos verkauft. Nach dem mittlerweile dritten Lockdown sind wir das jetzt schon gewohnt. Aber natürlich ist es für den Kunden besser, wenn er ins Geschäft hineingehen und sich umschauen kann“, erzählt Riedel. Durch den Straßenverkauf konnte sie Schlimmeres verhindern.

„Es ist zwar alles mühsamer, weil es mit viel Telefonieren und auch Liefern verbunden ist, aber wir haben bisher zumindest unsere Fixkosten zahlen können. Ich musste zum Glück auch keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und auch niemanden entlassen. Da muss man aber dahinter sein“, erklärt die Inhaberin. Seit der Öffnung am Montag dürfen wieder Kunden das Geschäftslokal betreten. Derzeit dürfen sich allerdings lediglich ein bis zwei Kunden gleichzeitig in der Blumeninsel aufhalten. Vorerst hofft Riedel, für längere Zeit wieder offen halten zu können. „Wir sind es mittlerweile zwar schon gewohnt, aber wir müssen das Beste aus der Situation machen und positiv bleiben.“

Richard Passecker sieht die momentane Winterruhe mit Gelassenheit, der Gartengeräte-Händler aus Pressbaum meint aber: „Derzeit haben wir nur die jahresübliche Kundschaft, wir hoffen jedoch, dass der Handel im März offenbleibt, da beginnt unsere Saison.“