Mehrere Monate mussten die Hotels der Region ihre Türen wegen der Corona-Pandemie geschlossen halten. Seit heute Mittwoch, 19. Mai, dürfen wieder Gäste begrüßt werden. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Tagen auf Hochtouren. Die Freude über die Öffnung ist groß, so auch bei Philip Jansohn, Hoteldirektor Schlosspark Mauerbach. „Als Vollbluthotelier tat es mir im Herzen weh, täglich durch leere Hallen und Räume zu gehen“, blickt Jansohn auf die Zeit der Schließung zurück. Trotzdem war das Hotel nicht gänzlich geschlossen.

„Zum Glück hatten wir regelmäßig Stammseminare im Haus, welche einem das Gefühl einer gewissen Normalität vermittelt haben. Es ist für mich daher mit einer großen Emotion verbunden, nun endlich wieder voll und ganz öffnen zu dürfen. Aber auch bei unseren Mitarbeitern merke ich eine große Vorfreude, verbunden mit großen Erwartungen. Wir sind jedenfalls bereit“, sagt Jansohn.

Aufgrund der Tatsache, dass Seminare corona-konform stattfinden konnten, hielten sich die Vorbereitungen für die Hotelöffnung in Grenzen. „Da wir die letzten Wochen und Monate während des Lockdowns für berufliche Aufenthalte und Seminare geöffnet waren, beschränkt sich die Vorbereitung lediglich auf die Bereiche, die von unseren Urlaubsreisenden genutzt werden. Das sind Wellness, Spa, Fitness und Restaurant/Bar. Ein bereits bestehendes Hygiene- und Sicherheitskonzept, das für die Businessgäste galt, wird nun auch für die Urlaubsgäste erweitert“, erzählt der Hoteldirektor.

Hauseigene Teststraße ist weiterhin in Betrieb

Auch die hauseigene Teststraße, die von den Seminargästen bisher sehr gut angenommen wurde, wird auch weiterhin den Hotel- und Wellnessgästen zur Verfügung stehen. „Als zusätzliche Serviceleistung werden wir die Teststraße auch für unsere Wellnessgäste anbieten, sodass ein Covid-Test, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen, bei uns durchgeführt und ausgewertet werden kann. Das offizielle Testergebnis erhalten die Teilnehmer der Teststraße bereits nach 15 Minuten direkt vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz per Email oder SMS aufs Handy“, schildert Jansohn das Prozedere der Teststraße.

Der Hoteldirektor hofft auf viele Besucher, ist aber angesichts der derzeitigen Buchungslage durchwegs zufrieden. „Natürlich erhofft man sich viele Gäste, die ihren Urlaub ‚nachholen‘ wollen und uns in den nächsten Wochen besuchen werden. Der Vorbuchungsstand sieht zumindest sehr gut aus. Nachhaltig hoffe ich, zur alten Normalität zurückkehren zu können. Das würde uns als Betrieb wesentlich entlasten, nicht zuletzt aber auch unsere Gäste.“

„Wir haben ab dem ersten Tag Seminare im Haus, das Restaurant ist am Mittwochabend bereits ausgebucht“, freut man sich im Berghotel Tulbingerkogel über einen großen Zuspruch. Viele Firmen, darunter das Berghotel, veranstalten nun auch in den Sommermonaten Seminare. Aufgrund der nach wie vor geltenden Abstandsregeln könne allerdings weniger als die Hälfte der Normalkapazität genutzt werden. Damit hängt dann auch die Zimmerauslastung zusammen. „Leid tut es mir persönlich um die Hochzeiten, die zum Teil fertig geplant waren und bereits vom Vorjahr auf heuer verschoben wurden“, sagt Chefin Linda Bläuel. Wir hoffen, dass wir ab Juli wieder Hochzeiten wie gewohnt durchführen können.“

Kaum Gäste in Gablitz

Kaum bis gar keine Gäste hat derzeit das Hotel Rosner in Gablitz. „Es hat vor den Auflagen Buchungen für den Mai gegeben. Die wurden alle storniert. Die nächsten Buchungen sind im Juni und die kann ich an einer Hand abzählen“, erzählt Friedrich Rosner. Der Hotelier profitiert in normalen Zeiten vor allem vom Städtetourismus in Wien – und den gebe es derzeit kaum. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist keine leichte Situation“, sagt Rosner. Als Eigentümer müsse er zwar keine Miete oder Pacht bezahlen, finanziell sei es trotzdem nicht einfach. „Die Fixkosten laufen ja weiter“, sagt Rosner.

Ebenso schwierig gestaltet sich die Lage im Hotel Wiental in Pressbaum. Das Hotel Wiental und das hoteleigene Restaurant von Sabine und Manfred Rieger eröffnen heute Mittwoch, 19. Mai. Erwartungen hatte Hotelier Manfred Rieger im Vorfeld keine. Für das Hotel gibt es noch keine Buchungsanfragen, für das Restaurant schon. „Die Buchungslage im Städtetourismus ist allgemein sehr schlecht“, berichtet Rieger. Bis zuletzt sind die Vorbereitungen auf Hochtouren gelaufen und das Covid-Präventionskonzept steht. Im Gastrobereich setzt Familie Rieger auf Altbewährtes und startet mit einem Pfingstbuffet in die neue Saison. Im Restaurant wird von Montag bis Freitag ab 17 Uhr bis zur gesetzlichen Sperrstunde um 22 Uhr „à la carte“ gekocht. Informationen und Reservierungen bei Sabine Rieger 02233-52785 oder info@wiental.com