Wolfgang Ambros ist nach Jahren wieder an der Spitze der Musikcharts zu finden. Er hat zwar kein neues Album herausgebracht, das dies vermocht hätte, nein, er hat sich, eher unabsichtlich, mit der FPÖ angelegt. „Schifoan“ ist also der Sommerhit 2018.

In einer ersten Stellungnahme im Gespräch mit der NÖN zeigt sich der Austropopper selbst überrascht, aber auch dankbar. „Ich bedanke mich bei allen, die da mitmachen, ich bin überwältigt. Im Leben kommt immer alles zurück“, sagt er.

Wolfgang Ambros befand sich in der Vorwoche auf seiner Tour durch Deutschland. Ein Journalist der Süddeutschen Zeitung bat ihn zum Interview. Darin ging es um seine Tour und sein Befinden. Irgendwann wurde Ambros nach der aktuellen politischen Situation in Österreich gefragt. Ambros spricht von „braunen Haufen in der FPÖ“ und kritisiert auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, er sage immer das Richtige, weil er inhaltlich nichts sage. Ambros führte unterdessen seine Tournee fort, die ihn auch auf die Donaubühne in Tulln führte. Das Konzert war gut besucht, Ambros umjubelt wie eh und je.

Das Interview veranlasste die FPÖ, in Form von Generalsekretär Christian Hafenecker, zu Kritik an Ambros. Ambros und Fendrich seien „abgehalftert“ und „Systemgünstlinge“. Das führte auch dazu, dass sich FPÖ-Anhänger mit Hassposts bei Ambros einstellten – er solle elendig verrecken. Danach folgte ein Friedensangebot Hafeneckers, in dem er Ambros auf Gulasch und Bier einladen wollte. Ambros lehnte das ab.

In der Zwischenzeit formierten sich weitere Musiker und stärkten Ambros den Rücken. Während einige FPÖ-Anhänger damit drohten, Tonträger und Fanmaterial von Ambros und Fendrich zu verbrennen, riefen auch Gruppen dazu auf, Material von den beiden Parade-Austropoppern zu kaufen. Nun lacht Ambros mit „Schifoan“ von der Spitze der iTunes-Charts und das Lied wird zum Sommerhit.

„Ein Künstler hat das Recht, vielleicht überspitzt zu formulieren. Das muss ein Politiker aushalten. Karl Schlögl

Einer, der das Ganze hautnah miterlebte, ist Ambros-Freund und Szenelokalbetreiber Niki Neunteufel. „Wolfgang hat sich sehr überrascht gezeigt über diese Reaktionen“, sagt der Nikodemus-Gastronom. Schließlich würden das Künstler schon immer machen, dass sie auf der Bühne auch politisch polarisieren. „Beim Lichtermeer war ich mit Georg Danzer, und auf der Bühne stand Andre Heller, der voll über Jörg Haider gekoffert hat“, erinnert sich Neunteufel.

Dass Ambros jetzt per Postkarte der Tod gewünscht wird, findet er befremdlich. „Ihm selbst ist das relativ egal“, sagt Neunteufel. Bürgermeister Karl Schlögl verfolgt das Theater von seinem Urlaub aus. Auch er zeigt sich vollkommen verständnislos, was die Kritik an Ambros betrifft. „Ein Künstler hat das Recht, vielleicht überspitzt zu formulieren. Das muss ein Politiker aushalten. Ambros ist für mich ein absolut integrer Mensch“, so Schlögl.

Am 25. August wird im Rahmen des Open Air Sommers eine aktuelle Nummer 1 der Charts auftreten. Ambros spielt gemeinsam mit „Wir 4“, eine Hommage an 20 Jahre Austria 3.