Gablitzer Ortszentrum: Keine Zustimmung für Sondersitzung

Mit einem offenen Brief an alle Gemeinderatsfraktionen forderten die Grünen vergangene Woche eine Sondersitzung zu den Plänen rund um das neue Ortszentrum.

„Wir haben bereits in der letzten Gemeinderatssitzung darauf hingewiesen, dass es jetzt dringend eine Nachdenkpause unter Berücksichtigung der Wünsche aus der Bevölkerung braucht. Es gab bei beiden bisherigen Infoveranstaltungen eine Vielzahl an kritischen Fragen und enttäuschten Kommentaren aus der Bevölkerung. Es ist damit offensichtlich, dass es großen Diskussionsbedarf gibt“, heißt es vonseiten der Grünen.

Um eine Sondersitzung einberufen zu können, hätte es zumindest neun Gemeinderatsmitglieder gebraucht. Die sechs Grünen-Mandatare konnten aber anscheinend nur auf die Unterstützung von NEOS-Gemeinderat Norbert Sillhengst bauen. „Ich habe ihnen meine Unterstützung zugesagt, da es doch noch einiges zu besprechen gibt“, sagt Sillhengst.

SPÖ-Gemeinderat Marcus Richter, auch Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität und Soziales, sieht derzeit keinen Grund für eine Sondersitzung, da die Grundstücke im Zentrum ohnehin von den KIBB Immobilien und den Österreichischen Bundesforsten bebaut werden und nicht von der Gemeinde. „Die Frage ist, was wir dort jetzt besprechen sollten. Das sind Baupläne, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat, wenn sie den Richtlinien entsprechen“, so Richter. Und die Verkehrsthematik könne der Gemeinderat auch in einer regulären Sitzung besprechen.

Eine Absage für die Sondersitzung gab es auch von ÖVP-Bürgermeister Michael Cech, der den Grünen schriftlich mitteilte: „Ich sehe keine Notwendigkeit einer Sondersitzung, da der Gemeinderat der Marktgemeinde Gablitz alle Entscheidungen, die zum jetzigen Zeitpunkt möglich waren, getroffen hat.“

Bislang hätten weder die KIBB Immobilien noch die Bundesforste ihre Bauwerke zur Bewilligung bei der Gemeinde eingereicht. Die restlichen Themenfelder werde man wie angekündigt zur Diskussion stellen. „Wie in der letzten Gemeinderatssitzung besprochen, werden wir über die Gestaltung des Hauptplatzes gemeinsam abstimmen. Der Mietvertrag für den Mehrzwecksaal im Zentrum ist Thema für den Infrastrukturausschuss, den Vorstand und den Gemeinderat und soll in bewährter Weise gemeinsam in den Gremien besprochen werden“, so Cech.

Anzahl der Wohnungen noch nicht fix

Wie die NÖN berichtete, soll 2022 und 2023 im Ortszentrum mit der Errichtung von Wohnbau-Projekten, dem neuen Hauptplatz und dem Bau eines Pflegeheims begonnen werden. Die bisher vorgestellten Pläne sehen 152 Wohnungen sowie ein Heim mit 120 Betten vor. Laut Grünen wurden bei den Bevölkerungsworkshops 2017 aber nur von 45 Wohnungen gesprochen. „Dafür widmete die Gemeinde im Zentrumsgebiet Grünland in Bauland um. Auch bei einer zuvor durchgeführten Bevölkerungsbefragung nannten Gablitzer, dass sie „keine Wohnblöcke“ haben wollen. Die ursprünglichen Ankündigungen weichen von den aktuellen Projektplänen drastisch ab“, so die Grünen.

Das stimme so nicht, sagt Cech: „Es wurde nie eine konkrete Zahl festgelegt.“ Laut dem Ortschef sahen die ursprünglichen Pläne noch die große Festhalle vor, von deren Bau man aus finanziellen Gründen Abstand genommen hatte. Deshalb sei jetzt mehr Fläche vorhanden, die für Wohnungen genützt werden kann. Dass diese auch verbaut wird, ist aber noch nicht fixiert. „Eine Einreichung von den Bauprojekten liegt noch nicht vor“, betont Cech. Das bedeute, dass die Projektpartner die Anzahl an Wohnungen noch reduzieren könnten. Laut Bürgermeister habe man angefragt, ob eine Vergrößerung der Hauptplatz-Fläche möglich sei.

