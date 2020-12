Große Freude herrscht an den Volksschulen, da seit Montag wieder Präsenzunterricht stattfindet. „Das ist uns am liebsten“, sagt auch Karin Sampl, Direktorin der Volksschule Gablitz. Am Morgen achte man darauf, dass bei den Eingängen und Garderoben die Kinder nicht in großen Gruppen zusammenkommen. Ohnehin seien aber die Schüler diszipliniert. „Die Kinder sind wirklich spitze“, so Sampl.

Die Direktorin zieht auch bezüglich des „Homeschoolings“ während des Lockdowns eine positive Bilanz, wobei mehr Schüler als im Frühjahr die pädagogische Unterstützung in der Schule in Anspruch nahmen. Gesteigert hat sich jedenfalls die Benützung verschiedener Online-Tools. „Diese Plattformen wurden zwar vorher auch schon verwendet, jedoch nicht mit dieser Intensität. Weiters verwenden alle Pädagogen und auch ich als Direktorin Schoolfox zur einheitlichen digitalen Kommunikation mit den Eltern und auch den Schülern“, so Sampl.

Nicht alle Volksschulkinder hatten das technische Equipment zuhause, um das „Homeschooling“ durchzuführen. Aber auch für diese Problematik fand man eine Lösung, wie eine Lehrerin an der Gablitzer Volksschule im NÖN-Gespräch erzählt: „Daher bestand natürlich für alle, die es benötigen, die schulische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.“

Die Kinder bekamen wöchentlich Aufgabenpakete. Der Videounterricht funktionierte in kleinen Gruppen aufgeteilt sehr gut, so die Fachkraft. Aber: „Jedoch ist die Ansprache vor Ort für unsere jüngsten Schüler sehr wichtig.“