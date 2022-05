Der Jugend Raum bieten: Zentrum in Wolfsgraben wieder offen

Werbung

Das Jugendzentrum Wolfsgraben steht nach der Corona-bedingten Pause wieder offen. „Die Öffnungszeiten sind variabel und orientierten sich an der Nachfrage“, sagt die stellvertretende Obfrau Caroline Hitsch des Vereins ChillUp, der das Jugendzentrum betreibt.

An der Bundesstraße in der Nähe des Gasthauses Oliver hat der Verein in den vergangenen Monaten die Räumlichkeiten renoviert. „Wir haben einen neuen Boden verlegt, die Wände frisch gestrichen und teilweise das Interieur getauscht“, berichtet Hitsch.

Das Jugendzentrum in Wolfsgraben lädt zu privaten Feierlichkeiten ein. Das Gebäude ist gegen eine Raummiete anmietbar. Foto: Verein ChillUp

Der Verein stellt das Jugendzentrum auch für private Feiern zur Verfügung. Die Nachfrage ist da. Die ersten Anfragen sind an den Verein gestellt worden. „Im Mai und Juni gibt es bereits wieder private Feierlichkeiten“, berichtet die stellvertretende Obfrau.

Für den Monat August plant der Verein ChillUp wieder ein Sportevent. Am Sandplatz beim Sportplatz Wolfsgraben soll ein Beachvolleyballturnier ausgetragen werden. Der konkrete Termin steht allerdings noch nicht fest.

Die Teilnahme an den Aktivitäten des Vereins steht allen Jugendlichen aus Wolfsgraben offen. Für Anfragen zur Raummiete ist der Verein ChillUp unter jugendzentrum.wolfsgraben@gmail.com erreichbar.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.